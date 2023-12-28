عاطف رمضان





علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري حصلت على موافقة من الجهات المعنية للتمديد الزمني الاول للاتفاقية الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ اعمال مشروع تطوير طريق خالد يوسف المرزوق «الدائري الثاني» وطريق الدائري الثالث وشارع دمشق المبرم مع احدى شركات الاستشارات الهندسية لمدة 535 يوما.

وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان هذا المشروع يقع على طريق خالد يوسف المرزوق «الدائري الثاني» وطريق الدائري الثالث وشارع دمشق وشارع كندا دراي امتداد الطريق الدائري الثالث، مشيرة الى ان التطوير يشمل طرقا رئيسية وهي

طريق خالد يوسف المرزوق «الدائري الثاني» ويمتد من تقاطع شارع القاهرة الى تقاطع طريق الجهراء، والدائري الثالث ويمتد من تقاطع شارع موسى بن نصير الى تقاطع طريق المطار وامتداد طريق الدائري الثالث ـ شارع كندادراي ـ والذي يمتد من طريق المطار الى شارع محمد بن القاسم، وشارع دمشق ويمتد من تقاطع طريق

خالد يوسف المرزوق الى تقاطع الطريق الدائري الرابع، كذلك الجزء الواقع بين الدائري الرابع والدائري الخامس. وأوضحت المصادر انه وفق الدراسة سيتم العمل على تطوير

طريق خالد يوسف المرزوق «الدائري الثاني» الذي يمتد من شارع القاهرة إلى طريق الجهراء وبطول 4.5 كم ضمن حرم الطريق وبعرض يتراوح بين 78 مترا و136 مترا، وذلك بزيادة عدد الحارات لتصبح 3 حارات كحد أدنى من خلال تطوير عدد من التقاطعات الرئيسية.

كما سيتم تطوير طريق الدائري الثالث والذي يمتد من شارع موسى بن نصير الى شارع المطار وبطول 5.8 كم وضمن حرم الطريق وبعرض يتراوح بين 76 مترا و162 مترا، وذلك بزيادة عدد الحارات بالاتجاهين ليصبح الحد الأدنى 3 حارات وبتطوير عدد من التقاطعات الرئيسية.

كما سيتم تطوير شارع دمشق الذي يمتد من طريق خالد يوسف المرزوق

«الدائري الثاني» الى الطريق الدائري الرابع وبطول 3.4 كم، وذلك بزيادة عدد الحارات الى 3 حارات كحد أدنى لكلا الاتجاهين ليتراوح عرض حرم الطريق بين 76 مترا و160 مترا، بالإضافة الى استحداث جسرين علويين لربط كل من منطقتي الفيحاء والنزهة وآخر بين منطقتي الروضة والعديلية.

وسيتم تطوير شارع كندا دراي امتداد الطريق الدائري الثالث من طريق المطار حتى شارع محمد بن القاسم، وذلك باستحداث جسر علوي على امتداد شارع كندا دراي ابتداء من طريق المطار الى طريق محمد بن القاسم وبطول 3.1 كم وبعرض حرم طريق يتراوح بين 59 مترا و171 مترا، بالإضافة الى تطوير عدد من التقاطعات.