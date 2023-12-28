محمد راتب



عقد اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية جمعيته العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي عقبها اجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، وذلك عقب توقف لأكثر من 3 سنوات جراء جائحة «كورونا» وما لحقها من اجراءات احترازية.



وفي كلمة له أكد مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالتكليف بداح السهلي خلال انطلاق الجمعية العموميـة ان الاتحــاد وهو يقدم تقريره السنوي لعام 2022 انما يهدف الى تمكين اعضاء جمعيته العمومية من الوقوف على ما تم تحقيقه من انجازات خلال العام المذكور، مشيرا الى ان تلك الانجازات ما كانت ستتحقق الا بالدعم والمساندة لقرارات الاتحاد وسياساته وايمان المستهلكين بدور الاتحاد في خدمتهم في مختلف المحالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وقال ان الدعم والتأييد المعنوي الذي تتلقاه الحركة التعاونية الاستهلاكية من الدولة، اضافـة الى جهود اعضـاء الحركـــة ومسـن التخطيط والتنفيذ جعلها قادرة على القيام بدورها في توفير السلع والخدمات لجمهور المستهلكين اضافة الى الخدمات الاخرى.



وناقشت العمومية التقرير السنوي للاتحاد والمصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، والارباح والخسائر التقديرية، إضافة إلى مناقشة تقرير المراقبين المالي والإداري المعينين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لدى الاتحاد، وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 الجاري وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في دورته الجديدة.



ربط آلي



من جهته، أكد مدير ادارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيــات والاتحـــادات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد الشلاحي ان حضور الجمعية العمومية للاتحاد بلغ 72 عضو جمعية عمومية وتم مناقشة التقريرين المالي والاداري واختيار مكتب التدقيق للحسابات والموافقة على التقارير.



وأعلن الشلاحي في تصريح صحافي انه حرصا من الوزارة على الربط مع كافة جهات الدولة فإنه تم الربط مع وزارة الداخلية وإدارة المنافذ وتم تطبيقها في انتخابات الجمعيات التعاونية أو الجمعيات العمومية لها، حيث إن الربط يبين أن الناخب اذا كانت متواجدا داخل الكويت ام لا، حيث ان ذلك ينطلق من الشفافية في إجراء العملية الانتخابية. وتابع أن الانتخابات بالاتحاد تعود بعد غياب 3 سنوات نظرا لجائحة كورونا، وبعد اكتمال اعداد الجمعيات المنتخبة تحرص وزارة الشؤون على ان من يدير الاتحاد اعضاء منتخبون من قبل الجمعيات.



وأوضح ان من يحق لهم التصويت في انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية 346 عضو جمعية عمومية لجميع الجمعيات المساهمة بالاتحاد، حيث ان عدد المرشحين للانتخابات 18 مرشحا بحيث ان كل مرشح يمثل جمعية تعاونية.



وتقدم الشلاحي بالشكر للقائمين على الاتحاد وعلى رأسهم مدير عام الاتحاد بداح السهلي على جهوده في انجاح الجمعية العمومية والانتخابات وحسن التنظيم.



ومن ثم انطلقت الانتخابات في الساعة الخامسة والربع مساء التي استمرت حتى الساعة الثامنة والربع مساء.