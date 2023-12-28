136 قضية انتحار وشروع فيه شهدها العام الماضي.. خمسهم مواطنون والأعلى الهنود بنسبة 33.9% والسوريون الأقل بـ 2.2%



عبدالكريم أحمد



أصدرت النيابة العامة إحصائية حول قضايا الانتحار والشروع فيه الواقعة خلال العام 2022.



وكشفت النيابة عن أنه تم تسجيل 136 قضية انتحار وشروع بالانتحار خلال 2022، 61.7% لذكور و38.3% لإناث.



وبينت أن 50.6% من هؤلاء متزوجون، و39.9% عزاب، و8.2% طلقاء، و1.3% أرامل.



وأفادت بأن 40.5% من هؤلاء هم من الفئة العمرية ما بين 26 و35 عاما، و22.8% منهم من الفئة العمرية من 36 إلى 45 عاما، و2.2% منهم يبلغون 60 عاما فأكثر.



وذكرت النيابة أن 33.9% من هؤلاء من الجنسية الهندية، و20% كويتيون، و8.8% فلبينيون، و8% نيباليون، و5.9% بنغلاديشيون، و4.4% سريلانكيون، و4.4% مصريون، و2.9% ‏من المقيمين بصورة غير قانونية فيما كان السوريون الأقل انتحارا بنسبة 2.2%.



وأفادت النيابة بأن 36.1% من المنتحرين قضوا شنقا، و20.6% بآلات حادة، و18.4% سقوطا من علو. ولفتت إلى أن 25% انتحروا لأسباب أسرية، و22% لأسباب نفسية، و13.4% لأسباب مالية، و1.4% لأسباب عاطفية.



وأوضحت أن 32.1% من المنتحرين هم من العمالة المنزلية، و13.3% عاطلون عن العمل، و3.8% مدمنو مواد مخدرة، و8.8% مخمورون.



وأشارت النيابة إلى أن 7.3% لديهم سوابق جنائية و3.6% لديهم سوابق مخدرات و89.1% ليست لديهم سوابق.