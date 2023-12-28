بداح العنزي



انتهت البلدية من إعداد تقرير بشأن مشكلة التخلص من النفايات ومعالجتها.



وقال مدير عام البلدية م. سعود الدبوس في كتاب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة متضمنا التقرير الدوري الثاني بشأن التخلص من النفايات ومعالجتها والاستفادة منها في إطار المحافظة على البيئة.



التقرير الدوري الثاني بشأن التخلص من النفايات ومعالجتها والاستفادة منها في اطار المحافظة على البيئة



استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم (2023-5615) الصادر بتاريخ 21/5/2023 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (454) المتخذ باجتماعه رقم (15-2/2023) المنعقد بتاريخ 15/5/2023 والذي ينص على تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعامل مع مشكلة التخلص من النفايات بطريقة مبتكرة ومعالجتها والاستفادة منها في اطار المحافظة على البيئة والحد من تلوثها، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر من تاريخه».



والى قرار مجلس الوزراء في 11/9/2023 والذي ينص في البند ثانيا على «تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها بالتعاون والتنسيق مع كل من (الهيئة العامة للبيئة، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات التي تراها مناسبة) في سبيل تذليل كافة العقبات التي تواجه سبل التعاون مع مشكلة التخلص من النفايات ومعالجتها بطرق مبتكرة والاستفادة منها بهدف المحافظة على البيئة والحد من تلوثها».



وعليه نود الافادة بما تم اتخاذه من اجراءات بهذا الشأن وهي كالتالي:



أولا: ما استجد بشأن الاجراءات التي تمت على المشاريع المطروحة الصادر بها قرارات من مجلس الوزراء.



٭ مشروع دراسة خدمات استشارية لمواقع ردم المخلفات الاسبستية التابعة لبلدية الكويت (الشعبية - الري - الابرق).



٭ الموقف التنفيذي:



- تم الانتهاء من دراسة وتقييم العروض المالية المقبولة من المكاتب الاستشارية المؤهلة فنيا للممارسة من قبل بلدية الكويت وجار حاليا استكمال الدورة المستندية للممارسة لاتخاذ الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية.



2 - مشروع تصميم وإشراف وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية ومرافقه في منطقة كبد.



٭ الموقف التنفيذي:



أولا: مرحلة الإنشاء والتشغيل والصيانة لإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد.



- اصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/11/2023 بتأجيل البت بقرار الترسية لحين دراسة العرض المالي وسبب تضخم السعر عن التكلفة التقديرية المرصودة للمناقصة.



- تقوم بلدية الكويت بتزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بمبررات تضخم الاسعار عن التكلفة التقديرية المرصودة للمناقصة.



ثانيا: الممارسة العامة الخاصة بمشروع الإشراف على إنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي ومرافقه في منطقة كبد.



- صدر قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 25/10/2023 والذي أوصى بالآتي «رفض طلب عقد جلسة تفاوض مع جميع العطاءات المقبولة ماليا والمؤهلة فنيا المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية للممارسة».



٭ جار حاليا استكمال الدورة المستندية الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة للممارسة من قبل الجهات المعنية.



3 - (مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة الى وقود جاف يتم استخدامه في أفرن مصانع إنتاج الاسمنت (RDF) مع شركة اسمنت الكويت - مشروع استثماري).



٭ الموقف التنفيذي:



- تم التعديل على مستندات عقد المشروع وملحقاته وجار مخاطبة وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.



ثانيا: ما استجد بشأن المشاريع الجديدة المقترحة بناء على قراري مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/2023 وبتاريخ 11/9/2023.



- اعادة طرح مشروع معالجة النفايات الصلبة والاستفادة منها للاستثمار وفقا لاحكام القانون رقم (116 لسنة 2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



٭ الموقف التنفيذي:



- بتاريخ 9/9/2023 تمت مخاطبة بلدية الكويت بموجب كتاب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (803) والمضمن الافادة بأن الهيئة بصدد اعداد مذكرة للجنة العليا بشأن مقترح اعادة طرح مشروع معالجة النفايات الصلبة والاستفادة منها للاستثمار وفقا لاحكام القانون رقم (116 لسنة 2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



- بتاريخ 16/10/2023 تمت مخاطبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب كتاب بلدية الكويت بشأن طلب إفادة البلدية بالمستجدات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة بشأن اعداد المذكرة للجنة العليا حول مقترح اعادة طرح المشروع.



2 - مقترح مشاريع انشاء محطات لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها الى طاقة في المدن الاسكانية الجديدة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية تطرح كفرصة استثمارية من خلال المؤسسة وفق قوانينها ولائحتها.



٭ الموقف التنفيذي:



- تم الانتهاء من اعداد مسودة التفاهم الخاصة بالمشروع من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتم ارسال نسخة عن مسودة التفاهم للادارة المعنية في بلدية الكويت للمراجعة وابداء الرأي بهذا الشأن.



3 - مبادرة البلدية الكويت لايجاد مشروع بديل لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منه (الملغى) من خلال تنفيذ مشروع انشاء مصنع للاستفادة من النفايات البلاستيكية وتحويلها الى منتجات بترولية بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية متمثلة بشركة صناعة الكيماويات البترولية.



٭ الموقف التنفيذي المتخذ في المشروع:



- بتاريخ 8/10/2023 تمت مخاطبة بلدية الكويت بموجب كتاب مؤسسة البترول الكويتية المتضمن افادة المؤسسة بالآتي:



٭ ان شركة صناعات الكيماويات البترولية هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بصناعة الكيماويات البترولية ولا يمكن اعتبارها شركة مستثمرة ولا يمكنها قانونيا الاستثمار في المرادم، حيث ان ذلك لا يدخل ضمن اعمال الشركة واختصاصاتها.



٭ قامت الشركة متمثلة في شركة صناعات الكيماويات البترولية بإعداد دراسة جدوى لمشروع اعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتحويلها الى مشتقات بترولية والذي يعد إحدى ركائز استراتيجية دولة الكويت الوطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 والمبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك تضمن الكتاب التأكيد على أن عملية ادارة المرادم وفرز النفايات الصلبة وتسلم كميات محددة من البلاستيك لتتم اعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ليس من اختصاص مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها.



٭ أكدت مؤسسة البترول الكويتية متمثلة بشركة صناعات الكيماويات البترولية على دعمها البلدية للمضي قدما في المقترحات والخيارات المطروحة من خلال المتابعة المستمرة مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط و التنمية والأكيد على تعاونها مع البلدية لتسهيل تصريف المنتجات البترولية الناتجة عن عملية تدوير النفايات البلاستيكية في سبيل نجاح المشروع الوطني تحقيقا لرؤية المؤسسة في التحول بالطاقة ودعم الاقتصاد الدائري (Circular Economy) والاستدامة (Sustainability) داخل دولة الكويت.



- بتاريخ 16/10/2023 تمت مخاطبة مؤسسة البترول الكويتية بأنه لضمان ايجاد حل للمضي قدما في هذا المشروع، فإن قيام البلدية بالاستفادة من مخرجات فرز النفايات باستخدام معدات فرز اتوماتيكية وتجهيزه كمادة اولية للمشروع يتطلب عمل مرافق لإدارة النفايات وهذا ما تسعى البلدية حاليا لتنفيذه من خلال خطتها المستقبلية لإدارة النفايات. وكذلك جار التنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة طرح مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها كفرصة استثمارية وبلدية الكويت مستمرة بالتنسيق مع المؤسسة وفق ما تؤول إليه مخرجات دراسة تنفيذ المشروع.



رابعا: المبادرة المقدمة من قبل شركة انرتك القابضة بشأن إدارة ومعالجة مخلفات مردم جنوب الدائري السابع:



- بتاريخ 12/11/2023 تم عقد اجتماع بين كل من ممثلي بلدية الكويت والشركة حيث تم تقديم عرض مرئي عن المبادرة التي تقدمت بها الشركة والتعرف على التقنية المقترحة من قبلهم بشأن إدارة ومعالجة مخلفات مردم جنوب الدائري السابع، هذا وقد ابدت بلدية الكويت موافقتها من حيث المبدأ على المبادرة المقدمة قبل شركة انرتك القابضة، على أن يتم التنسيق بين بلدية الكويت والشركة بشأن اعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين بشأن مشروع معالجة وإدارة النفايات البلدية الصلبة - مردم جنوب الدائري السابع لتتم مراجعتها من قبل البلدية تمهيدا لتوقيعها بين الطرفين.



م. سعود الدبوس