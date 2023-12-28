تفقدت جمعية الهلال الأحمر الكويتية مشروع مدرسة مساعد الساير التعليمية بمحافظة شبوة شرقي اليمن، التي يجري العمل على تنفيذها منذ أشهر ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام التاسع على التوالي.



واطلع وفد الجمعية الزائر إلى اليمن على حجم الإنجاز في المدرسة التابعة لمديرية الروضة ومرافقها التي تتكون من ثمانية فصول دراسية ومكاتب للإدارة والمدرسين ومستودع وساحة عامة ودورات مياه بطاقة استيعابية لـ360 طالبا. وأشاد نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ورئيس الوفد في تصريح لـ «كونا» بمستوى التقدم في إنجاز المشروع الحيوي المخصص لأبناء المديرية النائية التي يفتقر أبناؤها إلى الخدمات ويقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة، مؤكدا حرص الجمعية على الحضور في المناطق التي يمكنها الوصول إليها في أرياف اليمن مهما بعدت من أجل تخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين والإسهام في التنمية والانطلاق نحو المستقبل.



وجدد الحساوي التأكيد على وقوف الكويت حكومة وشعبا بجانب إخوانهم اليمنيين الذين يمرون بظروف قاسية جراء الأوضاع والأزمات التي يمر بها اليمن منذ أعوام.



من جهته، أشاد المدير العام لمديرية الروضة عاتق حبتور بدور الكويت حكومة وشعبا وجمعية الهلال الأحمر مثمنا جهود وفد الجمعية في تفقد احتياجات اليمنيين من الخدمات في أقصى المناطق النائية إسهاما في التنمية.



ودشن وفد الجمعية خلال الأيام الماضية من زيارته لمحافظة تعز عددا من المشاريع أبرزها تدشين بناء مجمع الشيخ عبدالله المبارك الصباح الذي يضم مدرسة ومركزا صحيا ومسجدا ودارا للأيتام ومركزا لتطوير المرأة بمديرية الشمايتين.