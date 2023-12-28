افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.



وقد ألقى الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي، الذي أوردت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قائلا: «نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الرابعة لمجلس الشورى في دورته الثامنة، ونحمد الله على ما منّ به علينا من نعم كثيرة، وعلى ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف الأصعدة».



وأضاف ولي العهد السعودي «إن بلادكم ماضية في نهضتها التنموية وفق «رؤية 2030» وبرامجها الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله تعالى في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالميا، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

ولقد حققت بلادنا مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نموا، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022، بمعدل 8.7%، نموا في الناتج المحلي، وكذلك نموا في النتائج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم، كما حققت بلادنا في مجال السياحة أداء تاريخيا، في الربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 64%، وسنواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، وإن ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا».



وأكد انه «حرصا على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة، لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين، فقد رحبت المملكة بأكثر من 1.800.000 حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من 10.000.000 معتمر خلال العام الماضي، ويعد ذلك من نتائج برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية 2030».



وتابع: «انطلاقا من مكانة المملكة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة، فقد عملت على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث استضافت عددا من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة في العام الماضي».



ولفت إلى أن «اختيار المملكة لاستضافة معرض «إكسبو 2030»، يأتي تأكيدا لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية».



واستطرد الأمير محمد بن سلمان: «كما عقدت المملكة القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، حيث عملت المملكة من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».



وشدد ولي العهد السعودي على نهج المملكة الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



واختتم الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي بتوجيه الشكر إلى «الإخوة والأخوات في المجلس، وجميع العاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفان، سائلين الله أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه».



من جهته، ألقى رئيس مجلس الشورى الشيخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: «يشرفني باسمي واسم زملائي أعضاء مجلس الشورى وكافة العاملين فيه أن أتقدم لكم يا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ببالغ الشكر والتقدير على هذه الرعاية الكريمة التي تتفضلون فيها بافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله».



وأضاف «إن المتتبع للمسيرة المباركة في هذا العهد الميمون يدرك بوضوح جلي التنمية الشاملة التي تسير عجلتها وفق خطط مرسومة على أعلى مستوى من الإبهار والتميز في ظل «رؤية المملكة 2030» التي يقود برامجها سموكم الكريم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، والتي تحلق بالوطن في آفاق تنموية لا حدود لها».