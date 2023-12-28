

يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي التضامن تدريباته اليومية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام اليرموك الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من دوري «زين» للدرجة الأولى. وستكون صفوف «العنيد» مكتملة أمام «اليرامكة» بعد عودة الجناح البرتغالي تيدجاني سيلا للتدريبات بصورة طبيعية خلال الأيام الماضية إثر غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.



وقال المنسق الإعلامي للتضامن خالد الشريكة إن الفريق يضع أهمية كبيرة لمواجهة اليرموك كونها حساسة ومفصلية بسبب تساوي الفريقين برصيد 13 نقطة في صدارة الترتيب.



وأضاف الشريكة، في حديث مع «الأنباء»، أن «العنيد» خاض مباراة تجريبية لمدة 60 دقيقة فقط مقسمة على شوطين مع الفحيحيل مطلع الأسبوع الحالي وانتهت بفوز المنافس 2-1، مشيرا الى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي ميغيل ليال استغل هذه التجربة في الدفع بالعديد من العناصر التي لم تشارك في مباريات «دوري المظاليم».



وبين الشريكة أن مسألة التغيير في الانتقالات الشتوية لم تحسم حتى هذه اللحظة انتظارا لمعرفة اللاعبين المحليين أو الأجانب المتاحين لنا في شهر يناير المقبل.