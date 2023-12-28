

مبارك الخالدي



أعلن نائب رئيس اتحاد كرة القدم هايف الديحاني توقف مسابقة دوري زين بدرجتيه الممتازة والأولى بعد ختام الجولة الـ14 لدوري زين الممتاز وذلك في 9 من الشهر المقبل على أن تستأنف المسابقات 26 يناير منه، لإفساح المجال لاقامة منتخبنا الوطني معسكرا في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 22 منه، حيث يلعب الأزرق مباراتين دوليتين وديتين في معسكره مع منتخب ليبيا يوم 12 ومنتخب اوغندا يوم 19.

ويستعد الازرق لخوض مواجهتي منتخب قطر المقرر لهما يومي 21 و26 من مارس 2024 ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية 2027.

على صعيد آخر، أوضح الديحاني ان منتخبنا الأولمبي يستعد ايضا لإقامة معسكر في تايلند خلال الفترة من 9 الى 22 من الشهر المقبل، في اطار البرنامج الاعدادي قبل خوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة إقامتها في قطر ابريل 2024، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الرابعة التي تضم أوزبكستان وفيتنام وماليزيا.