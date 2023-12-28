

أعلن يوسف بوسكندر أمين سر نادي كاظمة إعفاء المدرب البرتغالي فرانشيسكو شالو من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال بوسكندر إن مجلس ادارة النادي أنهى عقد المدرب البرتغالي بالتراضي بعد قبول توصية جهاز كرة القدم بعدم استمراره على رأس الجهاز الفني وذلك لسوء النتائج.

وكشف بوسكندر انه تم التعاقد مع المدرب الوطني محمد دهيليس لقيادة الفريق الأول لمدة موسم ونصف الموسم، على أن يبدأ مهمته اعتبارا من الغد.

وأضاف أن المجلس الإدارة يضع ثقة كبيرة بقدرات وإمكانات محمد دهيليس لقيادة الفريق بالصورة المرجوة والعمل على تحسين الأداء والنتائج، متمنيا له التوفيق في مهمته مع السفير.