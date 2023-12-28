

مفرح الشمري



يرقد الفنان الكوميدي القدير خالد العقروقة الشهير بـ (ولد الديرة) هذه الأيام في مستشفى حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية التابع لمركز الكويت لمكافحة السرطان، وذلك بعدما ساءت حالته الصحية التي تتطلب جلسات العلاج الكيماوي إثر إصابته بمرض السرطان منذ 2009 على الرغم من انه مكث في المستشفى الأميركي بتايلند ست سنوات للعلاج وبعدها عاد للديرة بعدما تحسنت حالته لكن شاءت الأقدار ان يعود إليه خلال هذه الفترة.



«ولد الديرة» الذي أضحكنا كثيرا بمسرحياته وأعماله التلفزيونية يحتاج منا اليوم الدعاء ومن جميع أهل الكويت ليتم الله عليه الشفاء الكامل، كما أنه يحتاج منا «الفزعة» لتخليص أوراقه حتى يستكمل علاجه في الخارج قبل فوات الأوان.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للفنان الكوميدي القدير (ولد الديرة) حتى يعود لمواصلة مشواره الفني الذي انطلق منذ 1995 مع الكاتب المسرحي الراحل محمد الرشود من خلال مسرحية «لولاكي» و«الكرة مدورة» و«بشت المدير».