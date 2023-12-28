وضع سفيرنا لدى الأردن حمد المري حجر الأساس لمجمع تعليمي سيقام بمنطقة (سحاب) شرق العاصمة الأردنية عمان بتبرع كويتي. ويأتي هذا المشروع الممول من المحسن الكويتي عبدلله يوسف بودي ضمن مشاريع العمل الخيري التابعة لأكاديمية الأخلاء التربوية وهو المشروع السادس للأكاديمية في الأردن ويقام بتبرع كويتي وبإشراف جاسم الياسين.



وقال السفير المري في تصريح لـ «كونا» عقب حفل وضع حجر الأساس إن «هذا المشروع يأتي في إطار سلسلة الاعمال الخيرية الكويتية في الأردن انطلاقا من علاقات الأخوة المتينة التي تربط البلدين». وأضاف أن «العمل الخيري الكويتي يتواصل في الأردن وأينما دعت الحاجة وتظهر معالمه في الوطن العربي والعالم».



وأكد السفير المري أهمية المشروع في خدمة العملية التربوية في الأردن مشيدا بالتسهيلات التي يقدمها الأردن لإنجاح مثل هذه المشاريع مشيرا إلى ان المشروع يشكل بادرة امتنان للأردن وشعبه الذي يكنّ الود والحب للكويت قيادة وحكومة وشعبا.



وعن عناصر المشروع قال مدير المشروع جاسم الياسين إنه «مجمع تعليمي وطني للطلبة من الصف الأول الابتدائي ولغاية الصف العاشر».



وأضاف أن «المشروع يشكل إضافة نوعية وجديدة للمنطقة من خلال متحف يحكي قصة نزول القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم باستخدام احدث الأدوات التكنولوجية في رواية القصة وتقديمها للزوار».



وأكد الياسين أهمية المشروع باعتباره مركزا تعليميا وسياحيا لعموم الأردن للتعريف بالجانب الإنساني للإسلام. وحضر حفل وضع حجر الأساس برلمانيون ومسؤولون حكوميون أردنيون أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للكويت قيادة وحكومة وشعبا للعون الكويتي الممتد على مساحة الوطن العربي والمشاريع الإنسانية التي تخدم الأردن بمختلف محافظاته.