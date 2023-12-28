عبدالكريم العبدالله



تسلّمت الكويت عصر أمس جثماني المواطن والمقيم السعودي اللذين توفيا مؤخرا في محافظة الأنبار بالعراق، على أن يسلم الجثمانان لذويهما لدفنهما اليوم الخميس بمقبرة الصليبخات. وأعلن مدير منطقة الجهراء الصحية د.جمال الدعيج عن وصول جثماني الفقيدين من منفذ صفوان الحدودي لمستشفى الجهراء الجديد، وذلك بعد استكمال إجراءات تسلم الجثمانين من السلطات العراقية. جاء هذا في تصريح



لـ «الأنباء» على هامش وصول الجثمانين للمستشفى بحضوره ورئيس قسم العلاقات العامة نصار الشمري ورئيس النقطة الأمنية بالمستشفى المقدم عيسى العنزي. وبين د.الدعيج انه تم تسهيل إجراءات استخراج تصاريح الدفن للفقيدين وذلك بناء على رغبة ذوي المتوفيين، حيث قام د.الدعيج شخصيا بالتواصل مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد عبدالمحسن المخيال والرقيب أول أحمد الخشاوي ومن مديرية أمن محافظة الجهراء العميد صالح العازمي وضابط مخفر النعيم، ونيابة محافظة الجهراء، بحيث يتم استصدار تصاريح الدفن من نيابة الجهراء صباح اليوم.



وشكر د.الدعيج الجهات المعنية التي سهلت تسليم وتسلم الجثمانين، كما تقدم بأحر التعازي لذوي الفقيدين، مشددا على حرص وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري ومتابعتهما تسهيل اجراءات دفن الجثمانين.