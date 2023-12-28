أعلنت وزارة الداخلية إطلاق خدمة تجديد المركبات للمواطنين والمقيمين عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) ابتداء من الثاني من يناير المقبل، وخدمة تحويل المركبات ابتداء من الأول من شهر فبراير المقبل. وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن إطلاق هذه الخدمة جاء بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في إطار جهود الوزارة وخطواتها نحو استكمال عملية التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للجمهور. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمات تأتي في إطار التخفيف والتسهيل على الجمهور في عملية تجديد وتحويل المركبات عبر تطبيق (سهل) الحكومي.