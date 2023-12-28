أصبح للمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا تمثال دشن في مسقط رأسها بمدينة بارانكيا في كولومبيا.



ويجسد التمثال الذي يبلغ طوله 6.5 أمتار والمصنوع من البرونز والألومنيوم نجمة البوب وهي تؤدي إحدى حركات الرقص المميزة لها.



وحفرت عبارة «موهبة لا تضاهى وصوت يمس الجماهير» على قاعدة التمثال الذي أزيح الستار عنه في حفلة عامة على ضفاف نهر ماغدالينا في بارانكيا، على ساحل كولومبيا الشمالي، بحضور والدي شاكيرا:وليام مبارك ونيديا ريبول.



وكتبت شاكيرا على منصة اكس تعليقا على التمثال «شكرا للنحات ينو ماركيس وطلاب مدرسة الفنون بالمنطقة على هذا التجسيد للموهبة الفنية الهائلة لشعب بلدي».