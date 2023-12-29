

بيروت ـ ناحي شربل



ألحق الرياضي بيروت حامل اللقب خسارة أولى بمضيفه الحكمة بيروت المتصدر 71 - 68 بعد وقت إضافي، الوقت الأصلي 62 - 62، (الأشواط 17 ـ 7، 32 ـ 25، 45 - 45، 62 ـ 62، 71 - 68)، في المباراة التي جرت بينهما في قاعة النادي الرياضي غزير، وذلك في ختام مرحلة الذهاب من بطولة لبنان لكرة السلة لأندية الدرجة الأولى للرجال أمام حشد جماهيري كبير من مناصري صاحب الأرض.



ونجح لاعبو الرياضي في تطبيق خطة دفاعية محكمة بالشوطين الأول والثاني، إلا أن لاعبي الحكمة عادوا من بعيد وعادلوا النقاط وتقدموا، لكن خبرة وائل عرقجي حرمتهم الفوز، حيث سجل «الرهيب» ومرر بنجاح في الوقت القاتل. وكان كريم زينون من الرياضي نجم المباراة من دون منازع بأدائه الدفاعي.



وأنهى الحكمة المرحلة متصدرا امام الرياضي وبيروت فيرست كلوب، علما ان الدور النهائي للبطولة سينحصر بين الفرق الثلاثة كما بات معلوما، لتفوق هذه الفرق على البقية المشاركة في البطولة.