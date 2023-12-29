

كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عن تشكيلته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بين 13 يناير و11 فبراير في ساحل العاج، حيث كان مهاجم الاتحاد السعودي عبدالرزاق حمد الله أبرز المستبعدين.



وغاب عن التشكيلة بالمجمل 11 لاعبا ممن ساهموا بقيادة المغرب في نهاية 2022 كي يكون أول بلد عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر، وهم إلى جانب حمد الله: رضا التكناوتي، جواد يميق، بدر بانون، أشرف داري، عبدالحميد صابيري، إلياس شاعر، يحيى جبران، زكرياء بوخلال، وليد اشديرة، وأنس زرووي.



ويعود غياب أكثر هؤلاء بسبب تراجع أدائهم، فيما يغيب بعضهم الآخر للإصابة على غرار بوخلال.



وتحدث الركراكي عن استدعاء لاعب بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي الى اللائحة النهائية رغم إصابته في الفخذ وغيابه عن الملاعب منذ منتصف الشهر الجاري، قائلا: «استدعيت نصير لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، حضوره معنا كان أمرا ضروريا، طبيب المنتخب المغربي سافر مؤخرا إلى ميونيخ، الآن لا خوف على إصابة مزراوي».



وشدد على أنه لا مكان للعاطفة في خياراته «بدليل أن 11 لاعبا شاركوا في مونديال قطر 2022 يغيبون في اللائحة الحالية. المهم عندي هو أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية في كأس أفريقيا»، كاشفا أن المنتخب سيخوض مباراة ودية وحيدة قبل النهائيات وستكون على أرضه ضد نظيره الغامبي في السابع من يناير أمام أبواب موصدة.



وعن إمكانية فك النحس الذي يلازم منتخب بلاده في معانقة المجد القاري منذ عام 1976 قال الركراكي: «كلما اقتربت البطولة الأفريقية، كلما ابتعدنا عن التاريخ الذي أحرزنا فيه الكأس للمرة الأخيرة، لكن هذا الأمر ليس سببا لنضع الضغوط على أنفسنا».



ووقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، حيث يبدأ مشواره في 17 يناير ضد تنزانيا، قبل أن يلتقي جمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا في 21 و24 منه.



وأعلن مدرب منتخب تونس جلال القادري التشكيلة التي ستخوض الكأس القارية، وقد ضمت ثلاثي الهجوم المخضرم يوسف المساكني ونعيم السليتي وطه ياسين الخنيسي.



وضمت تشكيلة القادري 27 لاعبا للمشاركة ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات جنوب أفريقيا ومالي وناميبيا.هذا، وتضمنت تشكيلة منتخب الكاميرون التي اختارها مدربه ريغوبير سونغ اسم حارس مرمى مان يونايتد الإنجليزي أندري أونانا لكنها خلت من مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.



وعلق سونغ على استبعاد تشوبو موتينغ بقوله: «إنه لاعب مهم، الجميع يعرف ذلك، لكن يتعين القيام بخيارات»، وستكون مهمة تسجيل الأهداف ملقاة بالتالي على مهاجم أبها السعودي كارل توكو-ايكامبي ومهاجم بشيكتاش التركي المخضرم فانسان أبو بكر.