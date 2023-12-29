

يستعد نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال للمشاركة في بطولة بريسبان بدءا من الأحد المقبل بعد تعافيه مؤخرا من الإصابة.



وأجرى نادال حصة تدريبية صباح أمس الخميس في بريسبان استعدادا للمشاركة في البطولة التي ستضم 32 لاعبا.



وحصد نادال 22 لقبا في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ نحو عام عقب خضوعه لجراحة في الفخذ.



ويحتل نادال المركز 670 في التصنيف العالمي للتنس حاليا.



ويشارك النمساوي دومينيك ثيم والإيطالي ماتيو بيريتيني في التصفيات المؤهلة للبطولة.



ويعتبر الدنماركي هولغر رون، المصنف الثامن على العالم، اللاعب الأعلى تصنيفا في بريسبان، كما يشارك الأميركي بين شيلتون، والأسكتلندي المخضرم أندي موراي، صاحب الـ3 ألقاب في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى.