

يودع الدوري الإيطالي لكرة القدم عام 2023 بمواجهة صعبة غدا السبت بين يوفنتوس وضيفه روما في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشرة التي يخوض فيها إنتر المتصدر اختبارا في المتناول على أرض جنوى اليوم الجمعة.



ويدخل يوفنتوس (40 نقطة) اللقاء ضد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وهو في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن إنتر الذي سينهي العام في الصدارة، وبالتالي سيحاول ألا يسمح لغريمه «نيراتسوري» بالابتعاد عنه من خلال تخطي نادي العاصمة القادم من انتصار مهم على نابولي حامل اللقب 2-0.



واستنادا إلى الأداء الذي قدمه في الآونة الأخيرة، لن تكون مهمة يوفنتوس سهلة ضد روما الذي مازال يفتقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا للإصابة ما سيحرمه من مواجهته فريقه السابق.



ووضع إنتر خلفه خيبة التنازل عن لقب الكأس بخسارته على أرضه أمام بولونيا 1-2 بعد التمديد، بفوزه السبت الماضي على ليتشي 2-0.



وافتقد إنتر ضد ليتشي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بسبب إصابة تعرض لها ضد بولونيا في الكأس، منهيا بذلك سلسلة من 89 مباراة متتالية من دون غياب عن «نيراتسوري».



ومن المتوقع أن يغيب الأرجنتيني عن لقاء جنوى، كما حال فيديريكو ديماركو.



ويسعى ميلان إلى الحفاظ على المركز الثالث في ترتيب الدوري، حينما يواجه ضيفه ساسوولو.



ويطمح نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، إلى التعافي من آثار خسارته الأخيرة أمام مضيفه روما 0-2، من خلال مواجهة ضيفه مونزا.



وتتجه الأنظار الى ملعب أودينيزي لمعرفة إذا كان بولونيا سينهي العام بانتصار جديد يضيفه الى موسمه الرائع بقيادة المدرب تياغو موتا.



ويأمل بولونيا التمسك أقله بالمركز الرابع الذي يحتله بفارق نقطة أمام فيورنتينا، أو إزاحة ميلان عن المركز الثالث في حال سقوط الأخير على أرضه ضد ساسوولو.



وفي باقي مباريات الجولة، يلعب فيورنتينا مع تورينو، ولاتسيو مع فروسينوني، وليتشي مع أتالانتا، وأمبولي مع كالياري، وساليرنيتانا مع هيلاس فيرونا.