محمد الجلاهمة



قام وكيل قطاع المرور بالإنابة اللواء عبدالله الرجيب ومدير مرور حولي العميد مبارك الهاجري أمس بتكريم الشرطيين عثمان الشمري وعبدالله العنزي. وبحسب مصدر أمني، فإن العميد الهاجري أثنى على الجهود التي بذلها الشرطيان والتصدي لأحد المستهترين وإصرارهما على ضبطه، متمنيا لهما المزيد من الجهد والعطاء والتميز في عملهما، ومؤكدا حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها المخلصين في عملهم.



وقال المصدر لـ«الأنباء» إن المكرمين هما المجني عليهما في واقعة الاعتداء والإهانة يوم الأحد الماضي في الجابرية. يشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت أن المدعى عليهم، الشاب ووالديه وشقيقته، أحيلوا الى السجن المركزي لـ10 أيام عقب التحقيق معهم، كما أشارت «الأنباء» الثلاثاء الماضي إلى أن رجال المرور سيتم تكريمهم.