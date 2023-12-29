أسامة أبوالسعود



أعلنت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت أنها عقدت جمعيتها العمومية وسط حضور حاشد وتمت الموافقة على تعديل اللائحة.



وقال رئيس النقابة عباس عوض ان النقابة حققت إنجازات تاريخية لصالح العمال بالتوقيع على أكبر اتفاقية مع إدارة الشركة، والتي تشمل العديد من الاستحداثات والترقيات لمصلحة العاملين جميعا وأهمها: تسكين جميع الشواغر في مجموعة الإطفاء والترقيات والتسكين لجميع الشواغر المتاحة بعد انتهاء قرار وقف الترقيات.



وتابع عوض: «وكذلك الموافقة على استحداث شواغر لدرجة 16 والترقيات لمسمى ضابط أمن أول الدرجة (15) والسماح لهم بالعمل في نظام النوبات.



وزاد بقوله: «والموافقة على عمل دراسة شاملة لجميع المسميات في أقسام معاينة الآبار.. تمت الموافقة على دراسة عمليات الغاز للمهندسين والفنيين وبناء عليه سوف تتم الترقيات، والموافقة على مبدأ فصل مراكز التجميع في مجموعة عمليات الإنتاج وبناء عليه سوف تتم الترقيات».



وتابع: «وتضمنت الاتفاقية كذلك الموافقة على دراسة مناولة المياه، وبناء عليه ستتم الترقيات، وتمت الموافقة على ترقيات فني مختبر أول وإعادة كبير فني المختبر إلى منطقة الرتقة في مختبرات الإنتاج».



وختم عوض تصريحاته لعمال الشركة «انتم تستحقون» وهذه الإنجازات نتيجة جهودكم ودعم الجمعية العمومية لمجلس إدارة النقابة.