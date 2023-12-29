إعداد برامج وأنشطة توعوية حول حقوق العمالة وترجمة مواد قانون العمل والقانون الخاص بالعمالة المنزلية لعدة لغات

160 نزيلة و17 طفلاً داخل مركز إيواء العمالة الوافدة والعدد يتغير بصورة مستمرة على حسب حالات الدخول والخروج



بشرى شعبان



أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد حرص الهيئة الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وقالت انه انطلاقا من هذا الحرص تم مؤخرا تشكيل لجنة خاصة للتنسيق مع هذه المؤسسات بهدف تعزيز التواصل والتعاون معها.



وبينت في مقابلة مع «الأنباء» ان اللجنة تعمل على اعداد وتنظيم وتطوير الانشطة التي تهدف الى تعزيز مفاهيم حقوق الانسان وآلية عمل الهيئة فيما يتعلق بحقوق العمالة، مشيرة الى ان اول ثمار عمل اللجنة توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمعيات حقوق الانسان والعمل الاجتماعي والهلال الاحمر، بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الانسان ونشر الوعي. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



مؤخرا تم تشكيل اللجنة المختصة بالتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العا.. ما هدفها؟



٭ تحرص الهيئة العامة للقوى العاملة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ولذا تم تشكيل لجنة مختصة بالعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.



وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئة والمؤسسات المدنية، وذلك من خلال تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والخبرات.



ما دور اللجنة؟



٭ دور اللجنة هو تنسيق الجهود بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لضمان التواصل السلس والتعاون الفعال في مختلف المجالات، بالاضافة الى المتابعة والإشراف، حيث تقوم اللجنة بمتابعة الأنشطة التي يقدمها المجتمع المدني وجمعيات النفع العام إلى الجهات التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، وتقييمها ومراقبتها لضمان جودتها وتحقيق الفائدة المرجوة.



هذا الى جانب تطوير الأنشطة بحيث تقوم اللجنة بتقديم اقتراحات وتوصيات في تطوير الأنشطة التي يقدمها المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، وذلك بهدف تعزيز ادائها وتحسين النتائج المحققة. كما تشرف اللجنة على توقيع اتفاقيات تعاون بين الهيئة وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة وتعزيز التعاون المثمر، الى جانب التعاون الدائم والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، واننا على ثقة بدورها في تحقيق الاهداف المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.



وتم توقيع ثلاث اتفاقيات بين الهيئة وجمعية حقوق الإنسان الكويتية وجمعية العمل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر الكويتية، بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وإضفاء المزيد من الشفافية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها والذي من شأنه أن يخلق شراكة استراتيجية إنسانية تخدم جميع فئات المجتمع الكويتي، ونشر التوعية فيما يخص مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومعالجتها، كما تهدف إلى بذل العناية الواجبة في حماية حقوق العمالة المختلفة والحد من التعدي عليها، والتعاون على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة قانونيا، الى جانب اعداد وتنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال قانون العمل الكويتي رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له، بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمالة بصفة خاصة وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من حكومة الكويت، والتنسيق بشأن البحوث والدراسات النظرية التي ترتبط بالتجاوزات وآلية التعامل معها.



آليات العمل



ما آلية عمل اللجنة لاسيما في مركز ايواء العمالة الوافدة؟



٭ اللجنة عملت على تجهيز مكاتب لمؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بمقر مركز إيواء العمالة الوافدة، وتم التنسيق بين الهيئة وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة فعاليات وأنشطة مختلفة، أهمها: إقامة احتفالية بمركز الإيواء بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتم توزيع هدايا بهذه المناسبة، كما تم عمل زيارة لجمعيات النفع العام لإدارة علاقات العمل التابعة لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة للتعرف على آليات تقديم الشكاوى من العمالة وإجراءات التحقيق من قبل الموظفين المختصين، جاءت الزيارة بهدف إطلاع مؤسسات المجتمع المدني على الإجراءات الخاصة بإدارة علاقات العمل وكيفية التعامل مع شكاوى العمالة الوافدة، وتمت إقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي الـ 75 لحقوق الإنسان في مركز إيواء العمالة الوافدة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، وقد كان الاحتفال مع نزيلات المركز من خلال عمل فعالية رياضية وتقديم هدايا رمزية لهن، كما تقدمت النزيلات بكلمات الشكر للمركز، معبرات عن امتنانهن على الخدمات التي تقدمها الهيئة، وجار التجهيز والتنسيق مع جمعية حقوق الإنسان، لترجمة مطويات وقانون العمل الأهلي وقانون العمالة المنزلية لعدة لغات بهدف تثقيف ونشر الوعي للعمالة الوافدة والمنزلية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم داخل دولة الكويت.



مركز الإيواء



ما الخدمات التي يقدمها مركز الإيواء؟



٭ تم إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة في الكويت لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية. ويوفر المركز مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الاستشارات النفسية والقانونية، والفحص الصحي الدوري، وتوفير الوجبات الغذائية، ومراقبة الأمن على مدار الساعة.



هل من آلية محددة لدخول المركز؟



٭ للدخول إلى المركز يجب على العامل تقديم طلب الدخول طواعية أو عن طريق سفارة بلده في الكويت وتم استحداث غرفة دخول فوري للعاملات، بمجرد تقديم طلب للدخول يتم قبولها فورا، ومن ثم يتم استكمال باقي الإجراءات.



هذا المركز يعد بمنزلة مأوى ذي كفاءة عالية يهدف إلى تقديم الدعم والرعاية اللازمة للعمالة الوافدة وضمان حقوقهم وسلامتهم الاجتماعية.



ما عدد العمالة التي يستقبلها المركز؟



٭ الطاقة الاستيعابية للمركز 500 نزيلة، وحاليا يوجد ما يقارب 160 نزيلة و17 طفلا داخل المركز، حيث إن العدد يتغير بصورة مستمرة على حسب حالات الدخول والخروج.



هل من فترة محددة لبقاء العاملة داخل المركز؟



٭ لا توجد فترة محددة لاستقبال العمالة داخل المركز، حيث يتم استقبال العاملات لحين رغبتهن بالعودة إلى بلادهن وبعد تجهيز جميع إجراءات سفرهن تتم مغادرتهن للبلاد.



وفي هذا السياق، أود أن أعرب عن امتناني العميق وشكري وتقديري لأعضاء اللجنة المختصة بالتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ولجمعية الهلال الأحمر الكويتية وجمعية حقوق الإنسان الكويتية وجمعية العمل الاجتماعي على التعاون والتواصل المستمر والتنسيق الجيد وعلى جهودها وتفانيها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها في الكويت.