«التجارة»: الخضار والبصل متوافران في السوق المحلي.. وهناك مصادر متعددة للاستيراد



عاطف رمضان



أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الواردات من الخضار والبصل متوافرة في السوق الكويتي، وما تردد عن احتكار مواد أو سلع من الخضار في الموانئ الكويتية أو المخازن غير صحيح. وأضافت «التجارة» في تصريح صحافي أن هناك مصادر متعددة لاستيراد الخضار والبصل.



من جانبه، أكد رئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي في تصريح لـ «الأنباء»، ان البصل التركي والإيراني والأردني متوافر في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح بين 240 و250 فلسا للكيلو في شبرة الخضار منفذ البيع الرئيسي، مشيرا الى ان البصل المصري والهندي سوف يتوفر في الاسواق المحلية بداية شهر يناير. وأضاف السبيعي ان السوق المحلي لا توجد فيه أزمة بصل، لافتا إلى انه تواصل مع بعض تجار أو مستوردي البصل في الكويت، وأكدوا له ان البصل اليمني والهندي والمصري سيتوافر في الأسواق خلال أيام.