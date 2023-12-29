قال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن القيم الإيجارية بين المناطق السكنية في الكويت، تختلف طبقا لعوامل التميز والمساحات المختلفة، مشيرا إلى أن الربع الثالث من 2023 شهدت تغيرا متفاوتا لمعظم المناطق على أساس سنوي، وفي ظل التراجع المحدود في أسعار السكن الخاص يلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية لبعض المواقع في هذه الفئة من العقارات.



وأشار التقرير إلى استقرار الأسعار بأماكن أخرى في مناطق السكن الخاص، كما أن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى استئجار السكن الخاص ما أدى إلى زيادة المعروض منه، في ظل الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات.



وقد استقر متوسط القيمة الإيجارية في الدور الثاني 3 غرف وصالة مساحة 135م2 على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر عند حدود 482 دينارا بنهاية الربع الثالث، دون تغير عن الربع الثاني، في حين انخفض 0.4% على أساس سنوي.



ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 570 دينارا، منخفضا بحدود 0.8% بنهاية الربع الثالث، بعدما كان يسجل زيادة في العام الماضي وصلت 11% في الربع الثالث 2022، ويبلغ في محافظة حولي 516 دينارا بانخفاض سنوي 0.7%.



وفي محافظة الفروانية، لم يشهد تغيرا ربع سنوي مسجلا 397 دينارا في حين تعد أعلى بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 437 دينارا لذات المساحة بزيادة سنوية 0.8%. ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية في الأحمدي 375 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي أوسنوي.



وبلغت القيمة الإيجارية للدور الكامل الأرضي من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر، سجل متوسط القيمة الإيجارية لهذه الفئة على مستوى المحافظات 890 دينارا بزيادة سنوية طفيفة نسبتها 0.1% بنهاية الربع الثالث 2023.



فيما يصل في محافظة العاصمة إلى حدود 1.045 دينارا دون تغير على أساس سنوي، في حين يصل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة إلى 953 دينارا بزيادة 1.4% على أساس سنوي، وفي محافظة الفروانية تسجل 736 دينارا بانخفاض سنوي نسبته 2.3%. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني في عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات 790 دينارا دون تغير ربع سنوي، فيما يعد منخفضا بنسبة طفيفة قدرها 0.6% على أساس سنوي.



وفي محافظة العاصمة سجلت القيمة الإيجارية حدود 945 دينارا منخفضة 1% على أساس سنوي.



وسجلت الإيجارات في أعلى المناطق قيمة، كما في العديلية 1100 دينار وفي الروضة 1000 دينار، فيما يصل في أدنى مناطق المحافظة إيجارا كما في غرناطة 800 دينار، وفي الصليبخات يصل متوسط القيمة الإيجارية إلى 600 دينار دون تغير سنوي، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 853 دينارا بانخفاض سنوي بنسبة 0.6%.



إيجارات السكن الاستثماري



وعلى صعيد العقار الاستثماري، ذكر تقرير «بيتك» أن متوسط القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على مستوى المحافظات يصل إلى حدود 285 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023 دون تغير ربع سنوي، فيما ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي.



وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ففي محافظة العاصمة سجل متوسط الإيجار 313 دينارا دون تغير ربع سنوي ومرتفعا 4% على أساس سنوي، مع ارتفاع أغلب المناطق الاستثمارية بالمحافظة منها مناطق دسمان بنسبة 5% وبنيد القار بحدود 1.6% على أساس سنوي.



بينما يبلغ للمساحة نفسها في محافظة حولي 306 دنانير دون تغير ربع سنوي وبزيادة 2.7% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في منطقة السالمية 305 دنانير بزيادة 1.7% على أساس سنوي، وفي منطقة حولي 278 دينارا بزيادة 2.8% على أساس سنوي، وفي الجابرية ارتفع المتوسط إلى حدود 315 دينارا بنسبة 1.6% على أساس سنوي.



وتصل القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى 279 دينارا دون تغير ربع سنوي فيما تعد أعلى بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وفي منطقة الفروانية يسجل متوسط الإيجار 273 دينارا بزيادة 1.9% على أساس سنوي، وفي الرقعي يصل إلى 305 دنانير مرتفعا 1.7% على أساس سنوي.



وتصل في بعض مناطق المحافظة منها الفنطاس وأبوحليفة إلى 250 و240 دينارا وفي المهبولة 215 دينارا دون تغير على أساس سنوي، بينما يصل متوسط الإيجار في محافظة مبارك الكبير إلى 300 دينار بزيادة سنوية 1.7% كما في منطقة صباح السالم، في حين سجل متوسط الإيجار في محافظة الجهراء 273 دينارا بزيادة 0.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث.



أما الشقق غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 مترا مربعا، فقد ارتفع متوسط قيمتها الإيجارية على مستوى الكويت بنهاية الربع الثالث إلى حدود 315 دينارا بزيادة 2.1% على أساس سنوي، ففي العاصمة بلغت القيمة الإيجارية 343 دينارا بنهاية الربع الثالث بزيادة 3.6% على أساس سنوي ودون تغير ربع سنوي.



وعلى مستوى محافظة حولي، يصل متوسط القيم الإيجارية إلى 336 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين ارتفع المتوسط 2.5% على أساس سنوي، مع ارتفاع سنوي لبعض المناطق الاستثمارية في المحافظة منها السالمية إلى 335 دينارا ومنطقة حولي إلى 308 دنانير.



وفي محافظة الفروانية، بلغ متوسط القيمة الإيجارية 309 دنانير بزيادة سنوية 1% ويصل المتوسط في منطقة الرقعي إلى 335 دينارا بزيادة 1.5% على أساس سنوي، وفي خيطان سجل المتوسط 300 دينار بزيادة سنوية 0.8% وفي الفروانية يصل المتوسط إلى 303 دنانير مرتفعا 1.7% عن الربع الثالث 2022.



وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، وإن عمر العقار يعتبر عاملا أساسيا في تحديد متوسط القيمة الإيجارية في الكويت، إلا إننا نركز في هذا التقرير على أسعار العقارات الجديدة التي بارتفاع أسعارها تشكل ضغوطا على القيم الإيجارية للعقارات القديمة والمتاحة في السوق، وبالتالي عند خلوها يستطيع مالك العقار رفع القيمة الإيجارية للمستأجر الجديد.



ويعد متوسط تداول العقار أمرا مهما عند تقييم القيمة الإيجارية، حيث إن هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية والعقارات المطلة على الشريط الساحلي وشارع قتيبة والمثنى في منطقة حولي، وهناك مناطق أقل تميزا مثل مناطق جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان.



استقرار إيجار متوسط المتر التجاري بين 10 و26 ديناراًذكر تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للدور الأرضي لم يسجل تغيرا بنهاية الربع الثالث 2023 مسجلا 23.6 دينارا للمتر المربع دون تغير عن الربعين الثاني والأول 2023، في حين يعد منخفضا بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ويتراوح بين 10 و26 دينارا في أغلب المناطق على مستوى المحافظات، ويزيد على ذلك إلى 29 دينارا في مواقع متميزة.



وأضاف أن المتوسط في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة يصل إلى 29 دينارا للمتر المربع، حيث تباطأت نسبة تراجعه السنوي في الربع الثالث مسجلة 1.7% مقابل انخفاض سنوي 3.3% في الربع الثاني 2023، وفي منطقة حولي يصل إلى 26 دينارا منخفضا 3.7%على أساس سنوي ويصل في السالمية إلى 28 دينارا منخفضا 1.8% على أساس سنوي. ويسجل في الفروانية 29 دينارا، وفي خيطان 25 دينارا منخفضا على أساس سنوي بنسبة 4.9% و10.7% على التوالي بنهاية الربع الثالث.