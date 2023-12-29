

أعلنت شركة الزياني، الوكيل والمستورد الحصري لسيارات فيراري في دولة الكويت، عن وصول سيارة فيراري روما سبايدر إلى دولة الكويت، ويعتبر هذا الإصدار الجديد إضافة فريدة إلى مجموعة سيارات فيراري المتميزة، التي تحمل علامة الحصان الجامح. كما يجسد هذا الطراز الجديد التزام الشركة بتقديم تجربة قيادة فريدة وراقية، تعكس معايير التراث الإيطالي الأصيل والأداء عالي الجودة بتصميمات فريدة وابتكارات تقنية متقدمة.



وتمت إزاحة الستار عن السيارة الجديدة خلال فعالية مميزة أقيمت في معرض فيراري في منطقة الري، بحضور كبار الشخصيات من عملاء فيراري ليستمتعوا بفرصة حصرية لمشاهدة السيارة الفاخرة والتعرف على أبرز مواصفاتها، وسلطت الفعالية الضوء على التزام شركة فيراري بمواصلة تميزها في الارتقاء بتجربة العملاء، مع التركيز على تقديم تجربة متخصصة وتلبي متطلباتهم الفردية عبر جميع نقاط الاتصال ورحلتهم مع فيراري.



وتعتبر فيراري روما سبايدر، السيارة ذات الأناقة الكلاسيكية والأداء الرفيع نسخة عصرية تعكس أسلوب الحياة في إيطاليا في حقبتي الخمسينيات والستينيات، والتي اتسمت بالرقي والبهجة، لتحمل ملامح شبيهة بطراز V8 الذي لاقى رواجا كبيرا من سيارات فيراري روما، إلا أن ما يميز الطراز الجديد هو اعتماد سقف قابل للطي وهو حل يعيد إلى الأذهان مجموعة سيارات فيراري ذات المحرك الأمامي بعد مرور 54 عاما على انطلاق طراز 365 GTS4 عام 1969.



ويمتاز السقف القابل للسحب والطي بمزايا عصرية ومتجددة تبرز الشخصية الفارهة لسيارة فيراري روما سبايدر، وتمنح مالك السيارة خيارات واسعة لإضفاء الطابع الشخصي إليها، ومنها الأقمشة الخاصة والخيوط ذات الألوان البارزة. أما من الناحية العملية، فإن السقف قابل للطي بالكامل خلال 13.5 ثانية، ويمكن فتحه وإغلاقه أثناء السير على سرعات تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة ـ كما إن حجمه الصغير يعزز من إمكانات التنوع في السيارة الأنيقة. ولضمان راحة ركاب السيارة بشكل استثنائي، فإنها تحتوي على حاجب جديد للرياح حاصل على براءة اختراع، وهو مدمج في ظهر المقعد الخلفي ويمكن رفعه بواسطة زر في اللوحة المتوسطة بحيث يحظى الركاب براحة استثنائية.



وتحتفظ سيارة فيراري روما سبايدر بالخصائص الديناميكية الهوائية المتفوقة التي تعرف بها روما سبايدر فهي تتمتع بأفضل معدل تناسب بين الوزن والقوة في فئتها بفضل السقف القابل للطي إلى جانب الهيكل المصنوع بكامله من الألمنيوم، ومحركها من 8 أسطوانات سعة 6.2 ليترات من عائلة المحركات التي حظيت بلقب أفضل محرك في العالم على مدى أربعة سنوات. ويرافق المحرك ناقل الحركة الثنائي الشهير بثماني سرعات من فيراري، والذي يعرف بسرعته المذهلة في الانتقال بين السرعات وبما يحققه من معايير فريدة في الراحة والكفاءة الميكانيكية.



ولا تقتصر مزايا سيارة فيراري روما سبايدر على السهولة الممتعة في قيادتها، فهي تتمتع بديناميكية فائقة واستجابة مدهشة تجعل منها الرفيق المثالي للطرق الطويلة والرحلات في نهاية الأسبوع. وبالطبع، فإن صوت محركها القوي ذي الأسطوانات الثمانية يرافقك كما لو كان معزوفة موسيقية.



من جانبها، تقدم الزياني معيارا عاليا للجودة والموثوقية مع كل سيارة فيراري جديدة، مدعومة بضمان استثنائي لمدة خمس سنوات يعكس الثقة الراسخة في التميز في الخدمات والالتزام برضا العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الوكيل الرسمي لتعزيز تجربة عملاء فيراري، ما يوفر لهم راحة لا مثيل لها. تأتي هذه الراحة من وعيهم بأن فيراري تقف بقوة خلف كل سيارة، ما يضمن دعما استثنائيا ويعزز الثقة في الموثوقية.