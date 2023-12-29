قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن هجوم «طوفان الأقصى»، الذي نفذته حركة «حماس»، هو عملية «فلسطينية بالكامل وليست انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني».



وفيما يعد تراجعا عن تصريحات سابقة للناطق باسم الحرس الثوري قال فيها إن «طوفان الاقصى» كان جزءا من الانتقام لمقتل سليماني، أكد سلامي في تصريحات امس أن «طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم من دون أي دعم خارجي»، مشيرا إلى أن حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين تنتجان السلاح في الداخل.



وشدد على أن «طوفان الأقصى» كانت «رد فعل على 75 عاما من الظلم» وما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، ولم تكن انتقاما لاغتيال سليمان «فنحن من سينتقم له»، على حد قوله.



وتابع «نحن (الحرس الثوري) منظمة قوية ونعلن عما نفعله ولا نهاب أي عدو».



ويأتي هذا بعد أن نفت «حماس» تصريحات للحرس الثوري الإيراني، بشأن عملية «طوفان الأقصى» ودوافعها.



وكانت وكالة «مهر» الإيرانية قد نقلت عن المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف قوله إن عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، كانت «أحد الانتقامات» لاغتيال سليماني.



وأضاف «على الإسرائيليين أن يعلموا أن الحرس الثوري يعرف سبب قتل رضى موسوي وسيرد بطريقة مناسبة على ذلك»، وفقا لما ذكره موقع إيران إنترناشيونال.



وسارعت «حماس» إلى نفي صحة ذلك، وشددت على أن العملية كانت بدوافع فلسطينية، في مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى.



وقالت الحركة في بيان امس الاول إن ذلك يأتي ردا أيضا على الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني ومقدساته.