

القاهرة ـ ناهد إمام



كشف تقرير لوزارة البترول عن انه تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلي خلال العام حيث تمت تغطية الاحتياجات المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. هذا، وقد بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي منها نحو 80.8 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3% عن العام السابق، وذلك بواقع 34.5 مليون طن منتجات بترولية والتي انخفض استهلاكها بنسبة تزيد على 2% عن العام السابق، هذا إلى جانب نحو 46.4 مليون طن استهلاك محلي من الغاز الطبيعي بزيادة نسبتها 1% على العام السابق حيث استحوذ قطاع الكهرباء على أكثر من 56% من اجمالي كميات الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي.



وتماشيا مع سياسة وزارة البترول التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية في سهولة ويسر، فقد تم خلال عام 2023 تحقيق ما يلي:



- ارتفع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود على مستوى الجمهورية الى ما يقرب من 4 آلاف محطة.



- بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية 3072 مركزا.



- تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل بديلا عن البوتاجاز حيث ساهمت خطط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة خلال العام في رفع اجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية الى نحو 14.5 مليون وحدة سكنية، مما يرفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن ويزيد من الوفر المتحقق في استهلاك أسطوانات البوتاجاز التي تدعمها الدولة.



- تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والنجوع الأكثر احتياجا، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز، حيث يجري تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقري والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعي لنحو 841 قرية، وقد ارتفع عدد القرى التي تم تدفيع الغاز الطبيعي إليها الى 404 قرى تخدم مليونا و600 ألف أسرة، وجار تنفيذ اعمال مد شبكات الغاز الطبيعي الى نحو 537 قرية أخرى.