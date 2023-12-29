تمكنت الاستخبارات التركية من القضاء على أيمن جولي أحد قياديي «حزب العمال الكردستاني» (PKK) بعملية أمنية في مدينة القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سورية.



وقالت وكالة الأنباء التركية أناضول امس، ان الاستخبارات التركية توصلت إلى أن المدعو جولي الذي يتزعم أحد المراكز القيادية الرفيعة داخل التنظيم في سورية.



وأكدت تحييد جولي في عملية ناجحة في مدينة القامشلي بعد تعقب تحركاته من خلال المعلومات الاستخباراتية الآنية. وأشارت إلى أن «جولي ينحدر من مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، وقاد أعمال إرهابية ضد قوات الأمن التركية على الحدود السورية التركية في السابق». وأضافت أنه شارك في اشتباكات ضد القوات الأمنية خلال تنفيذ عملية «نبع السلام» شمالي سورية أواخر 2019.