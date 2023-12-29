

مفرح الشمري



تفاعلا مع ما نشرته «الأنباء» في عددها امس، تمنت الاعلامية المخضرمة ماما أنيسة الشفاء العاجل والتام للفنان الكوميدي القدير خالد العقروقة الشهير بـ «ولد الديرة» الذي يرقد في مستشفى حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية التابع لمركز الكويت لمكافحة السرطان، سائلة المولى عز وجل ان يحفظه ويبعد عنه كل مكروه ويمده بطول العمر، متمنية من المسؤولين تخليص اوراقة لاستكمال علاجه في الخارج.



وقالت ماما أنيسة: «ولد الديرة» غالي علينا وصاحب روح خفيفة ولكن قدر الله وما شاء فعل بأن يصاب بهذا المرض.



يذكر ان الفنان الكوميدي القدير خالد العقروقة الشهر بـ «ولد الديرة» انطلق مشواره الفني من خلال المسرح في الثمانينيات مع الكاتب المسرحي الراحل محمد الرشود من خلال مسرحية «لولاكي» و«الكرة مدورة» و«بشت المدير» التي قدمها عام 1995 وحقق شهرة كبيرة في الكويت والخليج ولقب بـ«ملك الإفيهات».