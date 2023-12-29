إعداد: زكي عثمان

سجل عام 2023، وهو يقترب من نهايته، أحداثا رياضية كبيرة، بعضها مبهر وبعضها صادم، تراوحت بين إنجاز كبير وغير مسبوق بنادي مانشستر سيتي، وثورة رياضية سعودية فاقت كل التوقعات، إضافة إلى تفوق لأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي.. وهنا أبرز الأحداث الرياضية التي سجلها 2023:



المغرب ينظم مونديال 2030



فوز الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا بحق تنظيم كأس العالم 2030 بعد أن بات الملف الوحيد لاستضافة المونديال، ولاحقا أعلن «فيفا» أن أول 3 مباريات من مونديال 2023 ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.



كاس العالم 2034 بالسعودية



نالت السعودية حق استضافة بطولة كأس العالم 2034، بعد أن باتت المرشح الوحيد لاستضافة «مونديال 34» بعد أن سحبت أستراليا رغبتها في استضافة الحدث العالمي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي لتقديم العروض.



ميسي في ميامي



انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي في صفقة انتقال حر تاركا القارة الأوروبية بعد 20 عاما من الإبداع والتألق مع برشلونة وباريس سان جرمان، وهو من الأحداث التي هزت عالم كرة القدم في 2023، لاسيما أنه رفض العرض الضخم المقدم من الهلال السعودي بقيمة تزيد على 400 مليون يورو سنويا.



خماسية الأحلام



حقق مانشستر سيتي ثلاثيته التاريخية في يونيو الماضي، محققا الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولاحقا أضاف عليهم لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ليصبح عام 2023 «مثاليا» بالنسبة للسيتيزينز الذي حقق خماسية تاريخية له وغير مسبوقة لفرق الدوري الانجليزي.



برونزية رابعة للأهلي



توج النادي الأهلي المصري جهوده ومشاركته التاسعة في كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية الرباعة له بعد فوزه 4-2 على أوراوا ريدز الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث.



ثورة الكرة السعودية



الثورة الرياضية في السعودية هزت أوروبا في 2023، حيث توافد عدد كبير من نجوم كرة القدم للدوري السعودي، بينهم الجزائري رياض محرز الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى الأهلي بـ 30 مليون جنيه استرليني، كما انتقل أفضل لاعب في العالم 2022 الفرنسي كريم بنزيمة من نادي ريال مدريد إلى اتحاد جدة مقابل 107 ملايين دولار، وكذلك انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى الهلال قادما من باريس سان جرمان بـ 90 مليون يورو ومجموعة كبيرة لاعبين آخرين.



ذهبية ميسي الثامنة



أحرز ليونيل ميسي الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه خلال حفل «فرانس فوتبول» في باريس، وتفوق ميسي الذي قاد منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر على زميله السابق في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي الذي حقق لقب هداف بطولة كأس العالم الأخيرة، ونجم مانشستر سيتي وأفضل لاعب في أوروبا النرويجي إيرلينغ هالاند.



نوفاك خالد للأبد



الصربي نوفاك ديوكوفيتش أصبح الأكثر تتويجا ببطولات غراند سلام بالتنس في 2023 متخطيا الإسباني رافايل نادال، حيث وصل للقب 24 بتاريخه هذا العام.



ألكاراز على الطريق



أنهى المصنف الأول الاسباني كارلوس ألكاراز مسيرة حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش لمدة 10 سنوات دون خسارة في الملعب الرئيسي في ويمبلدون بالفوز عليه محققا أول لقب له في بطولة انجلترا الكبرى بعد مباراة ماراثونية امتدت لـ5 مجموعات واستمرت 4 ساعات و42 دقيقة.



موسم تاريخي لأسرع هولندي



الهولندي ماكس فيرشتابن حقق أفضل موسم لسائق بتاريخ الفورمولا 1، منتصرا بـ19 سباقا خلال الموسم، 10 منها متتالية، في إنجاز لم يتحقق سابقا خلال موسم واحد للفورمولا 1.



قبلة المونديال المخجلة



أن تتوج بلقب بأهمية كأس العالم لأول مرة في تاريخك، فهذا إنجاز يجب أن يتصدر العناوين لأسابيع عدة، لكن قبلة رئيس الاتحاد لوريس روبياليس على شفتي إحدى اللاعبات عكرت على المنتخب الإسباني فرحة الفوز بمونديال السيدات في كرة القدم وباتت حديث الإعلام المحلي والدولي ولاحقا تم إيقافه من «فيفا» لفترة عقابية لكن الاتحاد الإسباني لم ينتظر طويلا وأقاله من منصبه.



هدية لروح مارادونا



حقق نابولي لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ أيام دييغو مارادونا، حين حققها عامي 1987 و1990.



سيناريو «لا يصدق»



توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني في مايو 2023 في الدقيقة الأخيرة من الموسم، بعد انتصاره على كولون 2-1، وتعثر المتصدر بوروسيا دورتموند أمام ماينتس في المباراة الأخيرة، في سيناريو مثير خطف الأنظار.





