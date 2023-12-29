نجا سائق من الموت بأعجوبة بعد أن تحطمت شاحنته تحت جسر في ولاية إنديانا وعلق قرابة أسبوع داخلها من دون أن يتمكن من بلوغ هاتفه.



وعثر رجلان كانا يصطادان السمك في سولت كريك قرب بلدة بورتدج، على الرجل المصاب بجروح بالغة، وقال لهما إنه علق داخل شاحنته تحت الجسر منذ 20 ديسمبر، أي لـ 6 أيام كاملة.



وطلب الرجلان النجدة وبعد عملية إنقاذ صعبة من المنحدر العميق نقل الرجل وهو في أواخر العشرينيات من العمر جوا إلى مستشفى في ساوث بند بولاية إنديانا مصابا بجروح قد تهدد حياته كما قالت الشرطة.



وفي تفاصيل الحادث انحرفت الشاحنة على الطريق السريع آي-94 على بعد 64 كم جنوب شرق شيكاغو وتحطمت في الوادي وتدحرجت قبل أن تنحشر تحت الجسر، بحسب السرجنت في شرطة ولاية إنديانا غلين فيفيلد.



واعتمد الرجل على شرب مياه الأمطار للبقاء على قيد الحياة، لكنه لم يتمكن من طلب النجدة لعدم استطاعته الوصول إلى هاتفه.



وقال فيفيلد في مؤتمر صحافي وإلى جانبه الصيادون، إن «نجاة الرجل وتواجد هذين الرجلين في ذلك الخليج أعجوبة». وأضاف أن الطقس المعتدل خلال عطلة عيد الميلاد ساهم في بقاء الرجل على قيد الحياة. لكن مع انخفاض الحرارة بشكل كبير بحلول الأربعاء «لا أعتقد أنه كان سينجو ليلا».