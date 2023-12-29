توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا وغائما جزئيا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مــع فـرص لأمطـار متفرقـــة قــد تكون رعدية أحيانا.



وقــال مديــــر الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ«كونا» إن هناك فرصا لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على بعض المناطق مع فرص لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام.



وأوضح أن الطقس نهار اليوم الجمعة يرجح ان يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومتراً في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و4 أقدام.



ولفت إلى أن الطقس ليلا سيكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصه لأمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.



وقال القراوي إن الطقس نهار غد السبت سيكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل والموج ما بين 1 و4 أقدام.



وأشار إلى أن طقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل والموج ما بين 1 و3 أقدام.