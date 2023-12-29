

بيروت - داود رمال



تفقّد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري أمس دائرة أمن عام الجنوب في صيدا، ودائرة أمن عام النبطية، بالإضافة إلى المراكز الإقليمية للأمن العام المنتشرة في المنطقة.



وخلال الزيارة، التقى اللواء البيسري بالضباط والمفتشين والمأمورين، منوها بالعمل الذي يقومون به في هذه الظروف القاسية، وبالجهد الذي يبذلونه من أجل البقاء في أتم الجهوزية لتلبية معاملات المواطنين والمقيمين، والمساهمة مع باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية وبالتعاون مع قوات الأمم المتحدة في السهر على ضمان الأمن والاستقرار، والصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المواطنين الآمنين وأرزاقهم.



كما تمنى لهم في مناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، أن يعيدهما الله عليهم وعلى عائلاتهم وعلى أبناء المنطقة بالسلام والطمأنية.