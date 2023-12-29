

بيروت ـ أحمد عزالدين



عاش أكثر من 40 شخصا معاناة قاسية بعد احتجازهم في الهواء بسبب تعرض «التلفريك» في منطقة جونية شمال بيروت لعطل توقفت بسببه المقصورات بركابها في الهواء.



وبعد محاولات عديدة من الشركة والدفاع المدني تدخل الجيش اللبناني بمساعدة طائرات الهيليكوبتر لإخراج المواطنين المحتجزين بعد حالة رعب عاشوها لساعات.



وتردد أن اصطداما بين عربتين نتيجة عطل أدى إلى وقوع الحادث وتوقف حركة الصعود والنزول.



أحد المساهمين في شركة التلفريك قال « نقوم بالصيانة الدورية للكابلات والمقصورات وكل ما يتعلق بالتلفريك. ونسعى لمعرفة ما حصل كي لا يتكرر الأمر».



وقال الدفاع المدني، الذي عمل على إخراج المدنيين، إن 16 شخصا عالقون في المقصورات المتجهة صعودا، في حين أنقذ الدفاع المدني خمسة أشخاص بينهم طفل.



وأضاف: بينما عدد العالقين في المقصورات المتجهة نزولا هو 27 شخصا تم إنقاذ خمسة منهم، وذلك قبل تدخل الجيش لإخراج الباقين.