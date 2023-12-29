أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني امس أن الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد.



وقال السوداني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز عقب مباحثات في بغداد امس إن «اللقاء تضمن حديثا أكثر تفصيلا يتعلق بوضع التحالف الدولي، خصوصا أن إسبانيا جزء من هذا التحالف».



وأضاف أن «الحكومة العراقية في طور إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي في ظل وجود قوات عراقية متمكنة».



وتابع السوداني أن «الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي الذي يضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري».



ومضى قائلا «أكدنا أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة حول وجود قوات التحالف، والذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب وألا يتجاوز حد القيام بأعمال عسكرية كونها تمثل مساسا بالسيادة العراقية، وهو أمر مرفوض».



وثمن رئيس الوزراء العراقي «دور التحالف وإسبانيا في دعم جهود العراق بمواجهة تنظيم داعش، والتي انتصر فيها العراق».



وتناول اللقاء بين رئيسي الوزراء العراقي والإسباني بحث أهمية العلاقات وتطويرها بين البلدين في ظل وجود مشتركات كثيرة وفرص واعدة للنهوض بها في عدة مجالات، وفق السوداني.



وأوضح أنه «تم الاتفاق على أن نذهب بجدول أعمال خلال عام نؤسس فيه الطريق للوصول إلى إطار للشراكة الاستراتيجية بين العراق وإسبانيا تؤطر عملنا وعلاقاتنا في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والمجتمعية».



من جانبه، أعرب سانشيز عن «التزام» بلاده بدعم «استقرار وسيادة» العراق، فيما التقى القوات الإسبانية الموجودة في البلد الذي يواجه كذلك تداعيات الحرب بين اسرائيل وحماس في غزة.



وقال سانشيز خلال المؤتمر إن هذا «الالتزام متجسد بوجود القوات الإسبانية في البلاد»، حيث تنشر إسبانيا أكثر من 320 جنديا في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي التي يقوها منذ مايو 2023 الجنرال الإسباني خوسيه أنطونيو أغييرو مارتينيز، والتحالف الدولي لمكافحة الدولة الاسلامية بقيادة واشنطن. وأضاف سانشيز «سوف تدعم بلادي، دائما بطلب من السلطات العراقية، وحدة وسيادة واستقرار العراق».