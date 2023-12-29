افتتحت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مركز المرحوم علي يوسف المزيني لرعاية وتأهيل الأيتام ومركز المرحومة شاهة عبدالرزاق الصحي في منطقة الساحل بمحافظة حضرموت شرقي اليمن. ودشن وفد الجمعية الزائر إلى اليمن ومسؤولون في السلطة المحلية أمس الأول الأربعاء العمل في مركز (المزيني) للأيتام بمنطقة «روكب» المبني على مساحة 620 مترا مربعا ويتكون من دورين يشتملان على معامل الخياطة والتطريز والحاسوب والكوافير إضافة إلى التدبير المنزلي ويستفيد منه 600 يتيم. كمــــا افتتـــح الوفــــد والمسؤولون المحليون مركز المرحومة شاهة عبدالرزاق الصحي الذي يتكون من الصيدلية والطوارئ والمختبر والعيادات التخصصية والعمليات الصغرى وقسم الأمومة والطفولة وعيادة النساء والولادة. وقال أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي خلال حفل التدشين إن الكويت «كانت ولاتزال سباقة في دعم اليمن وبشكل خاص حضرموت في شتى المجالات والقطاعات وخاصة التعليم والصحة والإغاثة وتمكين الأسر الفقيرة والمحتاجة». من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي رئيس الوفد إلى اليمن أنور الحساوي بالتسهيلات التي قدمها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح العمقي لتنفيذ مشاريع المشاريع التنموية في مختلف مناطق المحافظة.