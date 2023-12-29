مبارك التنيب



تم أمس تشييع جنازة فقيدي حادثة «الأنبار» المواطن فيصل المطيري والمقيم السعودي أنور الظفيري اللذين توفيا في العراق منذ أيام وذلك في مقبرة الصليبخات. وقد حضر التشييع بالإضافة إلى ذوي الفقيدين عدد من أعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين وعدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية السابق الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، بالإضافة إلى حشد من المواطنين والمقيمين.

إلى ذلك، ثمن أقارب الفقيدين الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في العراق، معربين عن الشكر والتقدير على التفاعل من جانب مختلف شرائح المجتمع. وأعربوا عن أملهم في أن تتوصل التحقيقات الجارية إلى ملابسات ما حدث بالضبط وإجلاء حقيقة الواقعة، مؤكدين أن الفقيدين لم يرتكبا أي مخالفات حيث كانا يمارسان رياضة القنص في منطقة مصرح بممارسة الصيد فيها وأنهما كانا قد حصلا على ترخيص من السلطات العراقية لذلك بعد الدخول إلى العراق بشكل رسمي وشرعي. هذا وكانت السلطات العراقية أعلنت الثلاثاء الماضي عن العثور على جثتي المواطن الكويتي والمقيم السعودي، واللذين اختفيا في وقت سابق بمحافظة الأنبار في العراق، حيث أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أن وزارة الخارجية تابعت وعلى مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى التنسيق مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.