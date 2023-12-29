قال مدير «زكاة العثمان» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري ان عدد الأسر المستفيدة من مشروع المساعدات المالية الشهرية والمقطوعة للأسر المتعففة داخل الكويت بلغ أكثر من 1000 أسرة خلال 2023. ودعا الكندري المحسنين إلى دعم المشروع نظرا لوجود عدد كبير من الأسر ضعيفة الدخل التي تحتاج للمساعدة في سداد إيجار السكن والرسوم الدراسية للأبناء، وغيرها من الحاجات الأساسية، معربا عن أمله في مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كفالة ومساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت في إطار المسؤولية الاجتماعية.



وأكد قيام «زكاة العثمان» بدراسة الحالات المتقدمة دراسة وافية والتأكد من جميع المستندات والأوراق الثبوتية ثم تصنيف الأسر حسب حاجتها فهناك أسر تحتاج الى مساعدة مقطوعة.