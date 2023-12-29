أجرت «الأنباء» عددا من اللقاءات مع شباب وشابات مشاركين في الدورات التي يقدمها المركز الحرفي التراثي الشبابي.في البداية قالت خديجة أحمد ملا رضا لـ «الأنباء» انها حريصة على المشاركة في الدورات التي تقدمها الهيئة العامة للشباب، لافتة انها شاركت في دورة النحاس ودورة النحت على الخشب وحاليا مشتركة في دورة السيراميك.واكدت استفادتها من الدورات التي شاركت بها حيث صقلت مواهبها ومهاراتها وملأت اوقات فراغها في امور مفيدة وجيدة وعادت عليها بالنفع في تعلم امور جديدة.ونصحت ملا رضا جميع الشباب والشابات بالمشاركة في الدورات التي تقدمها الهيئة العامة للشباب فهي دورات مجانية وستساهم في صقل شخصياتهم ومهاراتهم، كما ان تلك الدورات تفيد في الحفاظ على التراث الكويتي الاصيل وتناقله عبر الاجيال.من جانبها، قالت آمنة أشكناني لـ «الأنباء»، ان هذه هي مشاركتها الاولى في الدورات التي تقدمها الهيئة العامة للشباب، لافتة إلى انها عرفت عن الدورة من خلال الانستغرام.وقالت اشكناني: ان لديها هوايات في الرسم ورأت انها فرصة في ابراز مواهبها بشكل اكبر في المرسم الحر، موضحة ان تلك الدورات تعد متنفسا جيدا للشباب في ابراز مواهبهم وتعلم خبرات جديدة تضاف إلى ما لديهم من موهبة بما يصقل شخصيتهم.ودعت جميع الشباب والشابات للالتحاق بالدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للشباب، لاسيما انها تتضمن مختلف المجالات.بدوره، ذكر حسين دشتي لـ «الأنباء» انها الدورة الثالثة التي يشارك فيها مع الهيئة العامة للشباب في مجال الرسم، موضحا ان الرسم من اهم هواياته ويدعمها حاليا في الالتحاق بالدورات التدريبية التي تصقل موهبته وتطلعه على كل ما هو جديد في عالم الرسم والفنواشاد بالدورة التدريبية، حيث تم توفير الادوات والالوان، فضلا عن وجود مدرب، موضحا انه استفاد كثيرا من مشاركته في الدورات.ودعا دشتي جميع الشباب للاطلاع على الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة العامة للشباب والالتحاق بما يتناسب مع مواهبهم ومهاراتهم وهواياتهم، لاسيما انها تقدم بالمجان وتتضمن مجالات عدة.