الحميضي: سعداء بالجوائز التي تؤكد قدرة البنك على الحفاظ على نجاحه وخبرته العريقة لأكثر من 80 عاماً

الجوائز صفحة مشرقة في رحلة نجاح البنك وتجسد العمل الجماعي بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية



توج البنك الأهلي المتحد رحلة نجاحه الممتدة والتي بدأت منذ تأسيسه عام 1941، بحصد العديد من الجوائز خلال العام 2023 من جهات عالمية مرموقة معروفة بشروطها الصارمة ومعاييرها الدقيقة لاختيار المؤسسات التي تمنحها هذه الجوائز، وهو ما يعد تأكيدا لنجاح جهود البنك وإشادة بأدائه المتميز.



وتعليقا على هذه الجوائز المرموقة، أفادت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: نحن سعداء بهذه الباقة المتنوعة من الجوائز التي حصل عليها البنك خلال العام 2023 والتي تؤكد قدرة البنك على الحفاظ على نجاحه الذي حققه عبر سنوات عمله الطويلة استنادا إلى خبرته العريقة على مدار أكثر من 80 عاما من العمل المصرفي، مدعوما بثقة ورضا عملائه وجهود وتميز موظفيه.



وأضافت الحميضي أن حصول البنك الأهلي المتحد على هذه المجموعة من الجوائز تعتبر صفحة مشرقة في رحلة نجاح البنك، وتأكيدا على مكانته الكبيرة في القطاع المصرفي، كما أن هذه الجوائز تجسد العمل الجماعي الرائع الذي قامت به أسرة البنك بأكملها بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه الكرام.



وأعربت الحميضي عن امتنانها لإدارة وموظفي البنك الأهلي المتحد على جهودهم التي أسهمت في حصد هذه الجوائز المستحقة التي أبرزت نجاح عملهم.

هذا، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من مراحل نجاح البنك في ظل اندماجه مع بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر وأفضل الصروح المالية الإسلامية على مستوى العالم.



جائزة «المصرفي الإسلامي» للعام 2023



توجت مجلة ميد العالمية المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، جهود وإنجازات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد، جهاد سعود الحميضي، بمنحها جائزة المصرفي الإسلامي للعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تقديرا لقيادتها الاستثنائية على مدار مسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من 38 عاما ودعمها للابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي، وخبراتها المتنوعة، وعضويتها النشطة في العديد من مجالس إدارات المؤسسات.



جائزة أفضل خدمة تحويل أموال



حصل البنك الأهلي المتحد على جائزة أفضل خدمة تحويل أموال من مجلة ميد العالمية المرموقة، ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وذلك بفضل تعاون البنك مع سويفت جي بي آي، وآفاق، وكي إن بي إس، للتحكم في عمليات الدفع وتحويل الأموال حيث زودت هذه الشراكات البنك بأحدث التقنيات والمميزات الأمنية، ما منحه ميزة تنافسية كبيرة في المنطقة، بالإضافة إلى تميز البنك بمنصاته السريعة والآمنة والمريحة لتحويل الأموال عبر الإنترنت بأسعار صرف تنافسية.



جائزة التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال



وتقديرا لجهوده الاستثنائية في حماية عملائه ومكافحة الاحتيال، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال من مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وقد نال البنك هذه الجائزة استنادا إلى تطبيق التدابير الأمنية المتقدمة وأنظمة الكشف عن الاحتيال وبروتوكولات حماية العملاء.



تمنح هذه الجائزة المرموقة للمؤسسات المالية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، التي تراعي أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ عمليات تحويل الأموال والمعاملات المالية للعملاء بأدنى حد من التدخل اليدوي ما ينعكس على زيادة الكفاءة ويعمل على تجنب أي تأخير في تنفيذ الدفعات.



أفضل بنك في التدقيق الشرعي الداخلي



كذلك حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في التدقيق الشرعي الداخلي في الكويت لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة، وذلك استنادا إلى كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الشرعي، ومصفوفة تقييم المخاطر الشرعية، ودليل إجراءات التدقيق الشرعي وكذلك أساليب التدريب الشرعي الفعال، والتنفيذ الفعال لتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية مع التنظيم العالي لهيكل التدقيق الشرعي الداخلي ما يضمن كفاءة وفاعلية عمليات التدقيق الشرعي بالإضافة إلى مساهمة البنك في تعزيز الصيرفة الإسلامية من خلال إعداد وتقديم المواد الإعلامية المتعلقة بالتوعية المالية الإسلامية في قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك، مع إلمام فريق التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك بالمعارف والمهارات اللازمة للتميز في أداء مهامهم.



جائزة أفضل مبادرات في المسؤولية المجتمعية



وتقديرا لدوره الريادي ومبادراته المختلفة في مجال المسؤولية المجتمعية، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل مبادرات في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة.

تمنح هذه الجائزة القيمة على أساس سنوي من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس، وهي مجلة عالمية معترف بها متخصصة في العلوم المصرفية والمالية.

وقد استحق البنك الأهلي المتحد أعلى الدرجات تقديرا لإنجازاته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات للعام 2022-2023 استنادا إلى ما يمتلكه البنك من سجل حافل بالمبادرات المجتمعية المؤثرة، بالإضافة إلى قدرة البنك على اختيار المبادرات المجتمعية وتحديد قيمتها المضافة وأثرها على المجتمع.



جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات



أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات والمؤسسات على مستوى الكويت للعام 2023 من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية المرموقة والتي تمنح هذه الجوائز للبنوك التي تقدم حلولا مصرفية محلية وإقليمية وعالمية متطورة تقترن بأحدث الأساليب التكنولوجية المبتكرة بهدف توفير خدمات ومنتجات عصرية تواكب احتياجات وتطلعات العملاء.



كما أعلن البنك الأهلي المتحد عن حصول مباني فرعي البنك في القادسية وبيان على شهادة LEED v4.1 – Leadership in Energy and Environmental Design الذهبية لعمليات الصيانة والتشغيل للمباني القائمة والمقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC)، والذي يعد النظام الأكثر استخداما ورمزا دوليا للتميز للمباني الخضراء.



شهادة الأيزو لتقنية المعلومات



وبالإضافة لما سبق، حصل البنك الأهلي المتحد على شهادة الأيزو 9001:2015 المرموقة للبنية التحتية لتقنية المعلومات وذلك للعام الثاني على التوالي ما يعكس ريادة البنك وتفوق نموذج عمله في مجال تقنية المعلومات، وقدرته على تطبيق أعلى معايير الخدمات التقنية لضمان الجودة والاستمرارية والأمان لجميع العمليات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، حيث تعد هذه الشهادة معيارا معترفا به دوليا لإدارة الجودة والذي تم تطويره ونشره من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.



كما حصل البنك الأهلي المتحد مجددا على شهادة التوافق مع معيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI- DSS بنسختها الأحدث (V3.2.1) للعام 2023-2024، حيث تم منح الشهادة من قبل شركة سيسا ذ.م.م والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المختصة في تقييم الأمن المعلوماتي في منطقة الشرق الأوسط والمرخصة من قبل المجلس العالمي لبطاقات الدفع «PCI Council»، والخاصة بحماية بيانات عملاء، حيث تعد هذه الشهادة هي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية، ما يؤكد ريادة البنك في هذا المجال، كما يؤكد الالتزام الراسخ للبنك بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال في معاملات بطاقات الدفع.



.. والبنك في خدمة عملائه خلال العطلة



أعلن البنك الأهلي المتحد أنه سوف يغلق جميع فروعه من يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الجاري بمناسبة العام الميلادي الجديد على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.



وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال يومي العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الإلكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملاء البنك الكرام إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.