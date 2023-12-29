محمد الجلاهمة ـ أحمد خميس



أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية بصدد تنفيذ خطة أمنية قامت بإعدادها وتشارك فيها مختلف قطاعات الوزارة الميدانية (الأمن الجنائي والأمن العام والمرور والنجدة)، وذلك لمنع حدوث أي تجاوزات في احتفالات رأس السنة الجديدة 2024.



وذكر المصدر أن الخطة الأمنية يشارك في تنفيذها نحو 1500 رجل أمن، وان التعليمات صدرت بالتعامل بحزم مع أي تجاوز للقانون ومخالفة الآداب العامة، مشيرا الى أن الانتشار الأمني في محيط المجمعات والكنائس والبر سيبدأ اعتبارا من صباح يوم غد.



وأضاف المصدر ان «الجرائم الإلكترونية» كلفت بتتبع أي دعوات عن إقامة حفلات وما شابه، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، داعيا المواطنين والمقيمين الى الالتزام بتعليمات رجال الأمن.



ودعا المصدر الى مراعاة الأوضاع التي تمر بها البلاد وحالة الحزن التي ألمت بالمواطن والمقيم جراء رحيل المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مجددا التأكيد على أن أي مخالفة للعادات والتقاليد ولا تراعي الحداد الوطني سيتم التعامل معها بكل حزم وقوة.