أصدر وزير المالية فهد الجارالله قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط توزيع مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي «المالية» بما يحقق العدالة بين الموظفين، والذي منع من خلاله الخصم من مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين.



ويمنع القرار الجديد ما كان معمولا به مسبقا بتقسيم وتصنيف الموظفين الحاصلين على تقييم «امتياز» إلى درجات وفئات تمنع بعضهم من الحصول على كامل مكافأة الأعمال الممتازة.



كما يمنع القرار أيضا خصم أي مبالغ من مكافأة الأعمال الممتازة من الموظفين ذوي الإعاقة، والموظفين الحاصلين على تخفيف ساعات العمل وفق المجلس الطبي أو وفق قانون الطفل، مما يحقق العدالة والمساواة بين موظفي الوزارة.