قدم سفيرنا لدى تشيلي زياد الأنبعي اوراق اعتماده الى الرئيس التشيلي غابرييل بورتش في مراسم رسمية جرت بقصر مونيدا بالعاصمة سانتياغو.

وذكرت سفارتنا في تشيلي في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن السفير الانبعي نقل الى الرئيس التشيلي تحيات سمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد وتحيات دولة الكويت حكومة وشعبا.

وأضاف البيان أن "السفير الانبعي اعرب عن تطلعه لاستكمال مسيرة توطيد العلاقات الكويتية - التشيلية التي بدأت منذ اكثر من 60 عاما والبحث عن آفاق جديدة لتنميتها وتعزيزها لتعود بالنفع على الشعبين الصديقين".

وأشار إلى أن الرئيس التشيلي رحب من جانبه بالسفير الأنبعي معربا عن مساعيه لتوسيع نطاق العلاقات مع دول العالم وخلق المزيد من الروابط الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع.