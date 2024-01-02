القاهرة - محمد سامي



قرر المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم، وذلك بعد ضغط المباريات الكبير خلال الفترة الماضية بالمشاركة في كأس العالم للأندية ثم كأس السوبر المصري بالإمارات ما تسبب في إصابة أكثر من لاعب بإجهاد عضلي مثل ياسر إبراهيم وحسين الشحات.



وفي إطار استعداد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار من 13 الجاري حتى 11 فبراير المقبل، ينضم لاعبو الأهلي الدوليون وعددهم 7 لاعبين هم: محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا إلى معسكر «الفراعنة» غدا، فيما سافر الثلاثي المحترف التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالى أليو ديانغ للانضمام إلى منتخبات بلادهم.



وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت في وقت سابق تأجيل باقي مباريات الجولة 11 من الدوري لأجل غير مسمى بناء على طلب مدرب المنتخب روي فيتوريا بتأجيل 4 مباريات كانت مقررة اليوم الثلاثاء لإراحة لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز الذين يشكلون القوام الرئيسي للمنتخب.



الجدير بالذكر أن الفراعنة سيخوضون تجربة ودية ضد منتخب تنزانيا في 7 الجاري.



إلى هذا، أسفرت قرعة بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة المقرر انطلاقها في 8 يناير عن مجموعات متوازنة، حيث تم تقسيم الفرق الـ 16 بعد انسحاب الأهلي والزمالك إلى 4 مجموعات على النحو الآتي: المجموعة الأولى (مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة)، المجموعة الثانية (بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي)، المجموعة الثالثة (سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية) والمجموعة الرابعة (المصري - المقاولون - البنك الأهلي - الجونة).



وتقام كأس الرابطة كبطولة تنشيطية للفرق المصرية إبان مشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا. وقد حمل فريقا فيوتشر وسيراميكا كليوباترا لقبي النسختين السابقتين على التوالي.