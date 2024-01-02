

شهدت بيتكوين ارتفاعات كبيرة في عام 2023، مع ارتفاع العملة الرقمية بنحو 152% خلال العام، ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الزخم الإيجابي خلال العام الجديد 2024.



وبعد أن وصلت العملة الرقمية إلى مستوى قياسي في عام 2021، واجهت العملة المشفرة عاما صعبا في 2022، والذي تميز بانهيار المشاريع رفيعة المستوى ومشاكل في السيولة وأزمة إفلاس لإحدى أكبر المنصات الاستثمارية في هذا الإطار.



في ذلك العام، أعلنت «FTX»، التي كانت في السابق واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، إفلاسها، وأدين خلال العام، مؤسس «FTX»، سام بانكمان فريد بجميع التهم الجنائية السبع التي وجهها المدعون الفيدراليون ضده في الولايات المتحدة.



كما أقر تشانغبينغ زاو مؤسس منصة «باينانس» بالذنب في التهم الجنائية ليستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليارات دولار مع وزارة العدل الأميركية.



والآن بعد أن انتهت هاتان القضيتان البارزتان، يرى العديد من الخبراء في القطاع أنها فرصة للمضي قدما دون أي توترات في هذا الإطار.



انتهاء القضيتين يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية قد توافق في العام الجديد على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين، بعد سنوات من المعارضة.



وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين شراء منتج يتتبع سعر البيتكوين دون الحاجة إلى الذهاب إلى البورصة والاحتفاظ بالعملة الرقمية مباشرة. وتأمل الصناعة أن يجذب هذا نطاقا أوسع من المستثمرين، وعلى وجه الخصوص، كبار المستثمرين من المؤسسات.



وتتفاوت التوقعات بشأن أداء بيتكوين خلال العام الجديد بشكل كبير إلا أن أغلب التوقعات تشير إلى احتمالية ارتفاعه بشكل ملحوظ مدعوما بالزخم المتزايد المتعلق بموافقة الحكومة الأميركية على أول صندوق استثماري للعملة الرقمية.



وفيما يلي بعض توقعات الخبراء بشأن أداء البيتكوين خلال عام 2024، بحسب تقرير لـ«CNBC» الأميركية اطلعت عليه «العربية Business»:



في عام 2022، توقع الخبير الشهير مارك موبيوس بشكل صحيح أن عملة بيتكوين ستنخفض إلى 20 ألف دولار عندما كان يتم تداولها فوق 28 ألف دولار. ولكنه حدد قيمة العملة عند 10 آلاف دولار خلال عام 2023، حيث لم يتحقق ذلك، مع ارتفاع العملة بنسبة 157% تقريبا إلى أكثر من 42 ألفا و680 دولارا.



وبالنسبة لعام 2024، قال موبيوس، لـ«CNBC» الأميركية، إن العملة المشفرة قد تصل إلى 60 ألف دولار بحلول نهاية العام.



بينما يعتقد يووي يانغ، كبير الاقتصاديين في شركة تعدين العملات المشفرة «Bit Mining»، أن عملة البيتكوين قد تصل إلى مستوى 75 ألف دولار بحلول عام 2024.



يعزو يانغ الارتفاع المتوقع في الأسعار إلى الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، مما أدى إلى زيادة الاستثمار المؤسسي في البيتكوين، بالإضافة إلى خفض سعر العملة إلى النصف في مايو 2024، مما قد يؤدي إلى تقييد عرض بيتكوين.



ويقول جيمس باترفيل، رئيس قسم الأبحاث في «CoinShares»، إن مشهد الأصول الرقمية مهيأ «لتغيير كبير» في عام 2024، مدفوعا بالموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة.



«إن هذا التطور الذي طال انتظاره يستعد لتوسيع قاعدة المستثمرين في العملات المشفرة ودمجهم بشكل أوثق مع الأسواق المالية التقليدية».



«تشير التقديرات إلى أن زيادة الاستثمار بنسبة 20% من الأصول الحالية الخاضعة للإدارة (حوالي 3 مليارات دولار) يمكن أن تدفع أسعار بيتكوين إلى 80 ألف دولار».



وأصدرت «Matrixport»، شركة خدمات مالية مشفرة، مذكرة في نوفمبر تتوقع فيها أن تصل عملة البيتكوين إلى 63140 دولارا بحلول أبريل 2024 و125 ألف دولار بحلول نهاية العام المقبل.



«استنادا إلى نموذج التضخم لدينا، من المتوقع أن تظل البيئة الكلية بمنزلة رياح داعمة قوية للعملات المشفرة». وأضافت الشركة في تقريرها: «من المتوقع حدوث انخفاض آخر في التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء على الأرجح في تخفيضات أسعار الفائدة».



«إلى جانب العوامل الجيوسياسية، فإن هذه الجرعة الصحية من الدعم النقدي من شأنها أن تدفع البيتكوين إلى مستويات عالية جديدة في عام 2024».



ولدى «CoinFund» لرأس المال الاستثماري واحدة من أعلى مستهدفات أسعار البيتكوين لعام 2024.



قال سيث جينس، الشريك الإداري في «CoinFund»، لـ «CNBC» عبر البريد الإلكتروني: «لدى البيتكوين علاقة عكسية قوية مع الدولار والعوائد الحقيقية، وكلاهما ينخفض الآن». «نتوقع أيضا أن تكون متابعة التدفقات الداخلة بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، بالإضافة إلى الإثارة المتزايدة حول الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم (الإيثر) في وقت لاحق من عام 2024، ذات معنى كبير».



وقال جينز إن عملة البيتكوين يمكن أن تصل إلى مليون دولار لكل عملة «في هذه الدورة القادمة»، لكنه قال إن «التوقعات المعقولة» لعام 2024 ستشهد سعر بيتكوين بين 250 ألف دولار و500 ألف دولار.