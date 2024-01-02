قال الحارس الفرنسي هوغو لوريس إنه سيبقى مشجعا لنادي توتنهام مدى الحياة، حين لوح لجماهيره مودعا، بعد 11 عاما في صفوف فريق شمال لندن.



وسينتقل قائد منتخب فرنسا السابق إلى لوس أنجيليس أف سي الأميركي بعد خسارة موقعه الأساسي.



وتسلم لوريس (37 عاما) الذي حمل ألوان سبيرز في 447 مباراة درعا من المدافع السابق ليدلي كينغ، بين شوطي المباراة التي فاز فيها توتنهام على ضيفه بورنموث 3-1.



قال لوريس متوجها للجماهير «هذا وداع، لكنه وداع من اللاعب وليس من الرجل. سأبقى مشجعا لسبيرز طوال حياتي». وكان توتنهام أكد انهاء عقد لوريس للسماح له بانتقال حر إلى فريق ولاية كالفورنيا. وساهم لوريس بايصال سبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2019، بيد انه اخفق بإحراز لقب كبير معه.