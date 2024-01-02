تستمر منصة موتورجي بتقديم خدماتها المتميزة في بيع وشراء السيارات في الكويت بطرقها المبتكرة التي ساهمت في جعل عملية بيع وشراء السيارات أسرع وأسهل، حيث تعرض المنصة الإلكترونية مجموعة واسعة ومتنوعة من السيارات تناسب جميع الأذواق.



ولكل الراغبين في شراء سيارة أحلامهم، سيجدون اليوم لدى «موتورجي» الأفضل من حيث الحالة الفنية والسعر، فجميع السيارات المعروضة على المنصة معتمدة وتخضع لعملية فحص فني شامل ودقيق على يد أمهر الفنيين تغطي أكثر من 70 نقطة في السيارة، إلى جانب توفير باقة من الخدمات المميزة بعد البيع تشمل: خدمة المساعدة على الطريق، باقة صيانة، كفالة إضافية، خدمة الفحص الفني، وغيرها من الخدمات.



اما الراغبين في بيع سياراتهم فتوفر «موتورجي» لهم خدماتها التي تضمن للعميل راحة البال، حيث تقوم المنصة بفحص السيارة فحصا دقيقا ومضمونا، وتقديم عرض السعر المناسب لها حسب حالتها الفنية، ومن ثم تصويرها بشكل احترافي، ليتم فيما بعد الإعلان عن السيارة والتسويق لها، ولمزيد من الراحة ستتولى المنصة عنك عملية الرد على المكالمات والاستفسارات والتفاوض مع الطرف الآخر حتى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين ليصار بعدها إلى إتمام عملية البيع والدفع ونقل الملكية في إدارة المرور بشكل آمن وفوري.



هذا، وتضمن «موتورجي» عملية تحويل مبلغ البيع بكل أمان وثقة، فبمجرد قبول عرض شراء السيارة من الطرف الآخر، سيوقع كل من البائع والمشتري على اتفاقية الشراء التي تضمن للبائع قانونيا خدمة تحويل سعر السيارة المباشر إلى حسابه المصرفي ضمن الشروط والأحكام المتفق عليها بمجرد القيام بنقل الملكية.



وتوفر «موتورجي» عدة طرق للدفع، تتضمن التحويل المصرفي الإلكتروني، أو من خلال الشيكات المصرفية المباشرة، أو بالدفع النقدي المباشر، وعند الاتفاق بين الطرفين، يجب على البائع والمشتري تقديم بياناتهم الشخصية والبنكية الكاملة لإتمام عملية الدفع.



مع «موتورجي» عملية البيع والشراء أصبحت أسهل بكثير، فالمنصة ستوفر عليك تلقي الاتصالات المزعجة من سماسرة السيارات وما يتعلق بها من ترتيب المواعيد لمعاينة السيارة والاتفاق على السعر، إلى جانب المشاكل المتعلقة بالدفع، كلها أمور تستهلك من طاقتك وجهدك ووقتك، لذلك تم إيجاد «موتورجي» لتقوم بهذه المهمة بدلا منك.



تطبيق «موتورجي» متوافر الآن على APP Store وPLAY Store، إلى جانب الموقع الالكتروني: www.motorgy.com، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك وإكس: @motorgkw.