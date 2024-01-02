أعلنت الشرطة الكينية القبض على شخصين على صلة بحادثة طعن العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات، الذي عثر عليه ميتا داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة. وقال ستيفن أوكال قائد الشرطة لوكالة فرانس برس إن الرجلين اللذين يعتقد أنهما في الثلاثينيات من العمر، اعتقلا على مشارف مدينة إلدوريت، خامس أكبر المدن في البلد. وأضاف: «إن المشتبه بهما مجرمان معروفان وكانا يرهبان الناس». وتابع: «نحن في مرحلة متقدمة من التحقيقات ومن المحتمل أن نحيلهما إلى المحكمة اليوم». وعثر على جثة العداء في سيارته مساء السبت الماضي مصابا بجرح عميق في رقبته.