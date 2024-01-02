عبدالله التويجري: تصدرنا للمشهد الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي دليل على نجاح إستراتيجيتنا

عبدالله المجحم: حلول ومنتجات «بوبيان» استهدفت إحداث نقلة نوعية موازية ومواكبة للتطورات



واصل بنك بوبيان خلال 2023 تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي رافقت إطلاق الكثير من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية وهو ما مكنه من الحصول على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدا ريادته وقوة الاستراتيجية التي انتهجها منذ سنوات.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري «نحرص في بوبيان على تبني مفهوم الابتكار والتنوع ليس في قطاع عمل واحد، بل يمتد ليشمل مختلف قطاعات العمل، لذلك يمكننا القول إن الحصول على أكثر من 20 جائزة خلال العام الحالي اثبت ريادتنا على المستويين المحلي والإقليمي وأيضا العالمي».



وأضاف: «نجد أن هذا التنوع من الجوائز والشهادات الدولية من مؤسسات عالمية مرموقة إنما يعد اعترافا حقيقيا وتقديرا لإنجازات شملت مختلف المجالات وقطاعات العمل، ودليلا على قدرته على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لتقديم خدمات ومنتجات عالية الفائدة للعملاء بما يحقق لهم المزيد من السهولة والراحة واختصار الوقت.



من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم: «يؤكد طرحنا لخدمات ومنتجات متنوعة في الفترة الأخيرة مدى قربنا من عملائنا وحرصنا على تقديم مستويات مميزة من الخدمة ويمنحهم تجربة مصرفية فريدة تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم».



وأضاف: «إن نجاح هذه المنتجات والخدمات إنما يرجع إلى دراسات عديدة تقوم بها الإدارات المختصة بناء على متابعة مستمرة لعملائنا والتعرف على مختلف وجهات نظرهم سواء من خلال اللقاءات المباشرة المستمرة أو من خلال وسائل التواصل المختلفة للتعرف على آراء العملاء».



الانفراد بالصدارة الرقمية



وجاءت سلسلة من الجوائز خلال 2023 تقديرا لتفوق البنك في تطوير قاعدة اعماله ومنتجاته التي تواكب سعيه المتواصل ليكون مواكبا لتطلعات واحتياجات عملائه ويكون دوما الأقرب لهم، فضلا عن ريادته الراسخة في عمليات التحول الرقمي والتميز في المسؤولية الاجتماعية والريادة في دعم رواد الأعمال والشركات بالإضافة إلى قوة الأداء والقيمة السوقية.



فعلى الصعيد الرقمي، توجت غلوبل فاينانس العالمية بوبيان بمجموعة من الجوائز المرموقة لعام 2023 وهي: جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام التاسع على التوالي، وجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في نفس المجال، وجائزة أفضل بنك بالخدمات المصرفية الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت.



كذلك منحت مؤسسة يورومني العالمية بوبيان جائزتي «أفضل البنوك الإسلامية للتحول الرقمي» و«الأفضل في الحلول الرقمية» على مستوى الكويت نظرا لما يشهده من نمو متزايد في قاعدة عملائه الرقمية، حيث أن أكثر من 95% من عملاء البنك يستخدمون قنوات البنك الرقمية.



وواصل بوبيان تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزتين من مؤسسة «سيرفس هيرو» العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت.



أداء مميز للمؤشرات المالية



وتمكن البنك من الحصول على جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية على مستوى العالم وجائزة الأفضل إسلاميا في الكويت لتعكس نجاحه في تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشراته المالية وحصصه السوقية والأداء المميز ونجاح رؤيته الهادفة إلى تنمية قاعدة عملائه.



ونجح «بوبيان» في تحقيق إنجاز جديد بدخوله ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية حيث احتل المركز الأول كأكثر المؤسسات المالية الإسلامية أمانا في الكويت والثاني على مستوى الخليج، بينما تمكن لأول مرة من إدراج نفسه ضمن قائمة البنوك العشرة الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وهي القائمة التي تشمل كلا من البنوك الإسلامية والتقليدية ليضع نفسه في قائمة الكبار على مستوى المنطقة خلال 2023.



وعن دوره الاجتماعي البارز في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية واستمرار خططه للتنمية المستدامة الساعية لخدمة المجتمع، حصد جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم من غلوبل فاينانس.



وعلى مستوى قطاع الشركات، حصد بوبيان جائزة أفضل مؤسسة إسلامية لهيكلة المنتجات على مستوى العالم من يورومني العالمية ليؤكد ريادته في الاستحواذ على حصة من السوق الكويتي في تمويل الشركات وتعزيز قدراته التنافسية لتقديم حلول ومنتجات تمويلية متميزة بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا لإنجازاته في دعم هذا القطاع ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزويدهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.



وقد شهدت MasterCard العالمية أن محفظة World Elite من بوبيان لعملاء «بريميوم» هي الأسرع نموا في الشرق الأوسط وذلك نظرا لما تتمتع به بطاقة وورلد إيليت بأعلى درجات الأمان والائتمان خلال إجراء عمليات الدفع الرقمية بالإضافة كونها تعد أسلوب حياة مميز توفر خدمات مصرفية خاصة ومميزة تلبي احتياجات العملاء وتمكنهم من إجراء معاملاته المصرفية بسهولة ويسر.



تجربة استثنائية للعملاء



وسعيا منه لمنح عملائه تجارب مصرفية مميزة، اطلق بنك بوبيان خلال العام الحالي حساب «بريميوم» الجديد والذي تم تصميمه خصوصا ليمثل تجربة مميزة لعملاء ذوي الملاءة المالية ويقدم لهم مجموعة مميزة من الخدمات والمنتجات والعروض المميزة التي تتناسب مع احتياجاتهم اليومية ويجعلها أكثر سهولة داخل الكويت وخارجها.



ومع اختتام حملته الصيفية، أعلن بنك بوبيان عن أسماء 45 من عملائه الفائزين من حاملي بطاقات فيزا بوبيان الائتمانية والدفع المسبق بـ 3 ملايين ميل من الخطوط الجوية الكويتية وذلك لتطوير تجربة عملائه ومنحهم أفضل العروض والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة.



خدمات رقمية متطورة



وخلال العام الحالي أطلق بوبيان باقة من الحلول المبتكرة عبر تطبيق البنك للأفراد وأيضا الشركات مثل خدمة «قسطها» للعملاء من حاملي البطاقات الائتمانية بنظام الدفع الكامل لسداد قيمة مشترياتهم على أقساط ميسرة بفترات بكل سهولة ما بين 3 و6 أشهر، وليتمكنوا من مراجعة جميع عملياتهم الشرائية المؤهلة للتقسيط من خلال كشف الحساب واختيار العملية المراد تقسيطها.



وبالتعاون مع فيزا العالمية، أطلق بوبيان لجميع عملائه بطاقة العملات المتعددة المسبقة الدفع التي تناسب عملاءه من كل الشرائح بدءا بعمر 21 عاما لتشمل 13 عملة خليجية وأجنبية ومن ضمنها الدينار الكويتي وبذلك تكون هي الحل الأمثل والأكثر أمانا أثناء السفر كونها تتمتع بخاصية 3D Secure الضرورية لعمليات شراء آمنة عبر الإنترنت، إضافة إلى توافر خدمة UTap للدفع السريع.



كذلك انفرد بوبيان بمنتج بطاقة دزه الجديدة مسبقة الدفع ليقدم من خلاله حلولا مبتكرة للعملاء المقبلين على الزواج بدلا من تقديم المهر النقدي أو الشيكات، حيث يأتي إصدارها كجزء من جهود البنك لتقليل الاعتماد على وسائل الدفع النقدية والتوجه نحو الاعتماد على الجانب الرقمي وتطبيقات الدفع الرقمي الحديثة.



وطرح البنك خدمة تجوري التوفير الجديدة التي لاقت استحسان وإعجاب الكثير من عملائنا كونها تشجع على التوفير وتمكنهم من إنشاء تجوري لكل هدف يرغب العميل بالتوفير له وتحقيقه سواء للسفر أو لشراء منتج معين مع تحديد المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الهدف النهائي.



كما تم طرح خدمة التعبئة التلقائية للبطاقة الجديدة والتي تسهل على العميل تعبئة بطاقاته الائتمانية والمسبقة الدفع والرقمية بشكل تلقائي عند الوصول إلى رصيد معين مع تحديد مبلغ التعبئة دون الحاجة إلى تعبئتها يدويا وضمان وجود رصيد كاف دائما في بطاقة العميل، بالإضافة إلى تقديم أفضل باقات حلول الدفع الرقمية المتطورة لعملائه بما يضمن خدمات دفع أكثر تميزا وشمولية مثل خدمة Google Pay وApple Pay بالنسبة للأفراد.



هذا إلى جانب إصدار بطاقة فيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع كأول بطاقة من نوعها على مستوى الكويت لتقديم حلول ائتمانية لعملائه وإتاحة الفرصة لهم بتجميع الأميال مقابل انفاقهم داخل الكويت وخارجها.



وأعلن بوبيان عن تعاون مشترك مع تطبيق الحسبة العقارية يقدم من خلالها خدمات مميزة لعملائه من خلال استخدام أفضل الحلول التقنية الحديثة لتسهيل وصولهم إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالسوق العقاري الكويتي.



وتم إطلاق مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري بالنسبة لعملاء قطاع الشركات مثل المنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد وباقة الخدمات الجديدة الخاصة بالبطاقة الائتمانية للشركات (بوبيان فيزا بلاتينيوم).



وعلى مستوى حساب الأعمال والشركات، يأخذ بوبيان على عاتقه مسؤولية تمكينهم بالخبرات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها، وكان بوبيان من أولى المؤسسات المالية المعلنة عن توافر SoftPOS والمتاحة من خلال تطبيق SoftPOS الذي يعمل كجهاز نقطة بيع من خلال تحويل الأجهزة الذكية العاملة بنظام Android والمجهزة بخاصية التواصل قريب المدى (NFC) لمساعدة أصحاب الشركات والأنشطة التجارية عالية الكثافة ذات الفواتير المنخفضة ممن لا يملكون أجهزة نقاط بيع بتحصيل مستحقاتهم بأيسر وأسرع وسيلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ليعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية وتقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي.



كما يؤكد «بوبيان» مواصلة دعمه لعملائه من اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح تحديث جديد لخدمته المميزة e-Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقميا ليشمل مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية ذات المزايا الاستثنائية اغلبها يطرح لأول مرة في الكويت وتتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة بما يضمن تطوير ونمو بيئة أعمالهم الخاصة مثل خدمة جدولة المدفوعات وe-Pay Mandoob.



ولأصحاب الشركات العقارية الكبيرة والمتوسطة، تم إطلاق خدمة eRent المتاحة على تطبيق بوبيان للشركات ليتمكنوا من خلالها من متابعة وإدارة جميع عقاراتهم الاستثمارية بالإضافة إلى تحصيل الإيجارات الشهرية بصورة رقمية من خلال منصة رقمية واحدة، في خطوة تؤكد التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات التقنية ونجاح استراتيجية التوسع الرقمي تلبية لطلب العملاء المتزايد على خدمات بوبيان وإثراء تجربتهم المصرفية.



Nomo Bank.. الانتشار خليجياً



وقد شهد العام الحالي انفراد Nomo Bank البنك الرقمي من بنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية مثل اتفاقية شراكة جديدة مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال الرقمي لمنح عملائهم المقيمين في دولة الامارات المتحدة فرص الاستفادة من خدمات وحلول بنك Nomo المبتكرة من خلال تطبيقي ADCB - Nomo وAl Hilal - Nomo.



كما اطلق Nomo حسابه الجديد المتعدد العملات والذي يتيح لعملائه إنجاز معاملاتهم المصرفية بست عملات مختلفة وربطها مع بطاقة واحدة ليقدم بذلك حلا مصرفيا شاملا يوفر على العميل حمل عدة بطاقات مصرفية أو المبالغ النقدية ويستمتع بتجربة مصرفية عالمية مدعومة بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية.



ويمكن للعملاء الآن الاستفادة من إجراء عمليات الدفع الرقمية بست عملات مختلفة تمنحهم الدفع بالعملة المحلية في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط مع تجنب الرسوم الخاصة بالدفع بالعملات الأجنبية المختلفة من خلال فتح حساب العملات المتعددة في ثوان من خلال تطبيق Nomo والاستفادة من خدمات تحويل أو إرسال الأموال على الفور هذا بالإضافة إلى ربطها تلقائيا مع بطاقة Nomo وApple Pay.



واستطاع Nomo أن يكون ضمن أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة لتوفير مجموعة من الخدمات العقارية والتمويلية والاستشارية المتكاملة الخاصة بامتلاك وحدات عقارية بسوق المملكة المتحدة لعملائه في الكويت والمنطقة عبر شراكاته مع كبرى الشركات العقارية مثل أعيان العقارية وبلوبرينت وGreat Portland.



هوية وشعار جديدان



في عام 2023 أطلق بوبيان شعاره وهويته الجديدة بهدف: مواءمة ودمج ثقافتنا بسلاسة.



إلهام واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.



توثيق الروابط مع عملائنا.



تعزيز قدرتنا التنافسية.



العزيمة - التمكين - الابتكار... أهم قيمنا.



التواجد بين أقوى 10 علامات تجارية بالكويت



تواجد «بوبيان» ضمن قائمة أقوى ١٠ علامات تجارية كويتية من حيث قيمتها السوقية لعام 2023 إلى جانب كونه الأسرع نموا بنسبة 33% حسب مؤسسة براند فاينانس العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.





49 فرعاً منتشراً في الكويت



واصل بوبيان تعزيز شبكة خدماته المصرفية من خلال التوسع في فروعه وأجهزة السحب الآلي وأجهزة للصراف الآلي التفاعلي لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 49 فرعا لتوفير تجربة مصرفية فريدة لعملائه على مدار الساعة لاسيما من خلال قنواته الرقمية.