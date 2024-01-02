كـشـف مـديـر عمليات أمن الجهراء العميد محمد طاهر إبراهيم في تصريح لـ «الأنباء»، عن حدوث ما لا يقل عن 12 حالة وفاة وإصابة في مخيمات الصبية منذ أكتوبر الماضي، وذلك بسبب ركوب البقيات والبانشيات، في حين تم منذ شهر أكتوبر التعامل مع أكثر من 45 بلاغا عن ألغام أرضية هي من مخلفات الغزو العراقي.



وأضاف إبراهيم أن وجود نقطة أمنية بالقرب من مخيمات الصبية يهدف إلى التعامل مع جميع البلاغات وتأمين مرتادي البر للحفاظ على أرواحهم.



ولفت إلى أنه تم تنظيم حملات امنية للمخالفين في البقيات بعد حدوث حالات وفاة، إضافة إلى حملات بالتنسيق مع بلدية الكويت لضبط المخالفين ومنع البقالات ومطاعم الوجبات السريعة (فود تراك) في مناطق البر، وذلك منعا لتجمع الشباب والحد من الظواهر السلبية والاستهتار وإزعاج أهالي ومرتادي البر، مشيرا إلى أنه تم التجهز لمناسبة رأس السنة والحرص على تنفيذ القانون بمنع الاحتفالات بجميع أشكالها، حيث إن البلاد تشهد فترة حداد بعد وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، كما تم منع بيع الألعاب النارية ومنع أي مخيم أو شخص من تشغيل الموسيقى والأغاني وتم التعامل مع أكثر من بلاغ في هذا الخصوص.



ودعا إبراهيم العائلات والأسر التي ترتاد البر والمخيمات إلى التعامل مع الجهات الأمنية والانتباه لجميع التعليمات وأخذها بصفة الأهمية من حيث الحذر من إشعال مواقد الفحم داخل الخيام، حيث تردنا بلاغات عن حرائق في المخيمات، كما ندعوهم إلى الحرص على أبنائهم الذين يركبون البقيات والبانشيات، وللأسف هناك أطفال لا تتعدى أعمارهم 12 سنة يركبون البقيات في الصحراء والمناطق البرية ويتعرض للانقلاب والإصابات وآباؤهم هم من اشتروا لهم هذه البقيات.



وأضاف أن مديرية أمن الجهراء نشرت 87 دورية أمنية في جميع أرجاء المحافظة على الخطوط العامة موزعة على 210 عساكر، ومنطقة الصبية فيها وحدها 23 دورية متواجدة على مدار الساعة، وهناك تنسيق مع الإسعاف والمطافئ وطيران إسعاف وزارة الصحة، والذين أشكرهم على استجابتهم السريعة لجميع البلاغات، وأكثر البلاغات هي انقلاب البقيات.