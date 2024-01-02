محمد راتب



بعيدا عن صخب المدينة وضوضائها وهروبا من أسلوب الحياة الرتيبة وروتين العمل اليومي، وجدت عائلات من المواطنين والمقيمين في أيام عطلة رأس السنة الميلادية فسحة مميزة للترويح عن النفس وممارسة الأنشطة المتنوعة والاستمتاع بالأجواء الجميلة، فكانت منطقة «الصبية» واحدة من مواقع التخييم والتنزه وتنظيم الكشتات الشبابية في معزل عن الحياة التقليدية المعتادة.



«الأنباء» زارت خلال أيام العطلة منطقة التخييم في الصبية وعددا من المخيمات المخصصة للعوائل، ورصدت الكثير من المشاهد التي تعتادها العين في كل شتاء وتصبح أكثر زحاما وحضورا خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.



وخلال الجولة، رصدت «الأنباء» مشاهد للأطفال وعكوفهم على الألعاب التي نصبت داخل مخيمات الشركات، فكانت المتعة ظاهرة على وجوههم، لاسيما مع الأكلات المحببة لهم ليتوارثوا جيلا بعد جيل هذه العادة السنوية المعروفة مع دخول موسم الشتاء، كما كان الأطفال أكثر حضورا في الفعاليات التي يتم تنظيمها داخل المخيمات العامة، من المسابقات والألعاب الجماعية وتوزيع الجوائز، فتكون المنافسة بينهم في اشدها وتكون الفرحة بادية على محياهم.



وخلال الجولة، التقت «الأنباء» مدير مخيم القرية التراثية ناصر عباس بوير الذي أكد لنا أن هذا المخيم يمثل متنفسا رائعا للعائلات الذين يأتون إلى هنا رفقة أطفالهم، ليستمتعوا بالأجواء الشتوية ويملأوا أوقاتهم بمختلف أنواع الأنشطة من الألعاب والنطاطيات وغيرها.



وأضاف أن المخيم يتكون من خيام كبيرة وصغيرة مخصصة للعائلات، كما يضم محلات تراثية وبسطات شعبية وألعابا مميزة من نطاطيات وألعابا تراثية للأطفال وقطارا صغيرا وكذلك «حنطور»، مؤكدا أن كل خيمة مجهزة بجلسة كاملة وحمام خاص ومرافق متنوعة، كما أن هناك فعاليات ومسابقات وجوائز لإضفاء أجواء مميزة للأطفال وأسرهم. ولفت إلى أن المخيم ممتلئ خلال عطلة رأس السنة، إضافة إلى أنه يكون محجوزا بالكامل خلال عطلات نهاية الأسبوع، وهناك فريق من العمالة تم تخصيصه للحفاظ على نظافة المخيم، وهناك بسطات لبيع بعض صنوف الطعام، في حين أن أكثر العائلات تقوم بشوي اللحوم وتستفيد من خدمات المخيم.



أما المواطنة أم سلطان والتي كانت في إحدى مخيمات الصبية، مع أختها، فأكدت أنها تستفيد أيضا من موسم البر والتخييم في بيع المأكولات الشعبية والطبخ الكويتي المميز، حيث إنها تقوم ببيع أنواع الطبخ الذي تقوم بإعداده بنفسها دون أي مساعدة من الخادمة، كما أنها تقوم بتجهيز البوفيهات للعائلات والمناسبات.